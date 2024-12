Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Dimanche soir, le match entre l’OL et le PSG a été interrompu pendant quatre minutes suite à des chants insultants en tribunes. Après la rencontre, Ousmane Dembélé comprenait cette décision.

Il y a en malheureusement chaque week-end, sur chaque pelouse de Ligue 1. Toutefois, la décision fait forcément plus de bruit quand elle se produit à l’occasion d’un choc comme celui qui s’est tenu dimanche soir au Parc des Princes. À la 52e minute, Lucas Perri s’apprêtait à tirer un coup de pied arrêté à 35m de son but. Il a malgré tout dû patienter quelques minutes avant de pouvoir le faire. En effet, Benoit Bastien a choisi cet arrêt de jeu pour interrompre brièvement le match entre le PSG et l’OL (3-1). Une décision émanant notamment du délégué de la rencontre afin de rétablir l’ordre dans les tribunes. Après un premier appel durant les 45 premières minutes, les chants insultants du virage Auteuil ont poussé l’arbitre à interrompre le match.

"Des chants difficiles à entendre dans les stades"

Avec l’intervention d’Achraf Hakimi et d’autres joueurs parisiens, les supporters ont mis fin à ces gens, tout en réclamant la "liberté pour les ultras". Cela ne les a pas empêchés de recommencer en fin de match, poussant la direction de l’OL à quitter la corbeille du Parc, cinq minutes avant le coup de sifflet final. Cette décision d’interrompre le match connait quelques contestations depuis dimanche soir, mais Ousmane Dembélé était plutôt compréhensif. "On parlait à l’arbitre et au délégué, ils nous ont dit que ça devait s’arrêter et qu’on allait reprendre le match. Ce sont des chants qui sont difficiles à entendre dans des stades. Je comprends totalement l'arrêt du match."

Les Parisiens commencent d’ailleurs en avoir l’habitude puisque la commission de discipline de la LFP a récemment sanctionné le PSG pour des chants homophobes à l’encontre de l’OM.