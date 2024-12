En s’inclinant 3-1 contre le PSG dimanche, l’OL a poursuivi sa mauvaise série contre les équipes du haut de tableau. Les Lyonnais n’ont pris que dix points sur vingt-sept possibles durant cette phase aller.

Fort contre les gros, faible contre les petits. Il y a quelques années, cette phrase résumait plutôt bien l’ambiance qui régnait à l’OL au moment d’affronter certaines équipes de Ligue 1. Ce n’est désormais plus d’actualité. Avec sa cinquième place et seulement deux points de retard sur la Ligue des champions, les Lyonnais sont loin d’être décrochés dans la course à l’Europe malgré leur défaite 3-1 contre le PSG. Les résultats des uns et des autres dans cette 15e journée ont fait qu’il y a eu un statu quo en haut du classement.

Le club parisien, que l’on disait moins bien, a finalement été le seul à faire une très bonne opération. Pour en revenir aux hommes de Pierre Sage, ce déplacement dans la capitale a une nouvelle fois rapporté son lot de déception et de regret. Mais surtout, il a confirmé cette tendance à ne pas avoir la clé ni les armes pour lutter avec les gros.

15 sur 18 sur la deuxième partie de tableau

Certes, le PSG reste hors catégorie et ne fait pas forcément partie du même championnat que celui que vise l’OL. Toutefois, et même s’il reste encore deux journées dans cette phase aller (Montpellier et Brest), les coéquipiers de Rayan Cherki n’y arrivent pas contre les équipes du haut tableau. Trois défaites contre le top 3 actuel (PSG, OM, Monaco) mais davantage dix points pris sur vingt-sept possibles contre le top 10 de cette Ligue 1. Ils font certes le travail à côté pour ne pas se laisser distancer, mais s’ils veulent retrouver la plus grande des coupes européennes la saison prochaine, l’axe de progression se situe clairement de ce côté-là en 2025.