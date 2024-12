Clap de fin pour Lisandro Lopez (ex-OL)

À 41 ans, Lisandro Lopez a disputé le dernier match de sa carrière avec le CA Sarmiento. En fin de contrat avec le club argentin, l’ancien attaquant de l’OL va prendre sa retraite.

Il est parti depuis plus de dix ans et pourtant, il garde une place toujours aussi importante dans les cœurs des supporters de l’OL. Avec Lisandro Lopez, il y a quelque chose de spéciale et la grinta de l’Argentin en a séduit plus d’un entre Rhône et Saône. Ce ne sont pas ses différents messages sur les réseaux sociaux, notamment quand tout allait mal la saison dernière, qui ont fait baisser sa cote, même loin de Lyon. Lisandro Lopez est une icône de l’OL avec ses 82 buts et 24 passes en 168 matchs disputés et un hommage pourrait bien lui être rendu dans les prochaines semaines.

259 buts en carrière

À 41 ans, l’attaquant va en effet raccrocher les crampons après un dernier baroud d’honneur du côté du CA Sarmiento en Argentine. Samedi, dans le nul de son équipe contre Banfield (1-1), l’ancien international argentin a disputé le dernier match de sa carrière de footballeur. En fin de contrat avec Sarmiento, Lisandro va tourner la page de plus de deux décennies dans le foot professionnel. Son dernier club lui a d’ailleurs rendu un ultime hommage dimanche. "Merci Lisandro pour ton football, pour ton professionnalisme, pour être un exemple, pour avoir défendu notre bouclier, pour ton "Sarmientismo", que tu avais en toi depuis que tu étais enfant."