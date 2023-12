OL : le message fédérateur de Lisandro Lopez après l’OM

Ancien attaquant et capitaine de l’OL, Lisandro Lopez continue de suivre l’actualité lyonnaise. Après la défaite à Marseille (3-0), l’Argentin a posté un message fédérateur pour redresser la barre.

Quand l’OL cherche des leaders et des joueurs de caractère, il ne ferait certainement pas tache dans cet effectif. Il est parti depuis maintenant dix ans et pourtant, la nostalgie envahit forcément les supporters lyonnais quand il est venu le temps de parler de Lisandro Lopez. Ce n’est pas le message publié mercredi soir sur les réseaux sociaux de l’Argentin qui va mettre un coup à la légende de l’attaquant. Quelques minutes après la défaite (3-0) de l’OL sur la pelouse de l’OM, Lisandro Lopez a pris la parole pour appeler à l’union sacrée et surtout rappeler l’amour qu’il porte au club lyonnais, même loin de la capitale des Gaules.

Leader vocal et par l’exemple sur le terrain, l’ancien capitaine n’a rien perdu de ce leadership malgré une retraite bien méritée. "Même au moment le plus critique, quand nous ne pouvons pas trouver la sortie, quand il semble qu’il n’y a plus de réponses… Je sais que vous pouvez !", a-t-il d’abord écrit avant d’appeler les cadres à prendre leurs responsabilités dans cette course au maintien qui devient critique. "Le talent seul ne suffit pas, mais je sais qu’en plus du talent, il y a des guerriers derrière qui gagneront la bataille." Ce n’est cependant pas ce qui a été aperçu mercredi au Vélodrome avec des joueurs la tête basse et le moral dans les chaussettes.

"Combattre avec dignité et amour de soi..."

Amoureux de cet écusson qu’il a porté pendant quatre saisons, Lisandro Lopez appelle à l’union sacrée à l’OL pour pouvoir être en mesure de relever la tête et d’atteindre cet objectif afin de sauver "un club qui n’a perdu son caractère fabuleux, son histoire, sa mentalité gagnante !" La situation est critique et voir un ancien prendre de cette manière la parole prouve bien que l’extérieur a bien conscience de ce qu’il ne va pas aujourd’hui à l’OL. Néanmoins, tout le monde est dans le même bateau et "Licha" demande de "pousser, rester unis, et combattre avec dignité, amour de soi… et surtout avec confiance !" La culture de la gagne et de l'effort chère à notre consultant Nicolas Puydebois, Lisandro Lopez ne l’a pas perdue et certains pourraient s’en servir d’exemple…