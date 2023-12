Pendant que l’OL jouait à Marseille, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant les cris de singes et saluts nazis. Le parcage visiteurs lyonnais sera vide pour un match ferme et trois avec sursis.

Pour certains, cela ressemble à une sanction faible par rapport à la gravité des faits et gestes qui étaient reprochés aux individus présents dans le parcage lyonnais le 29 octobre dernier au Vélodrome. Seulement, la commission de discipline a pris en compte le travail réalisé par l’OL pour identifier les coupables et surtout les traîner en justice. Mercredi soir, pendant que la formation lyonnaise était aux abonnés absents à Marseille (3-0), la commission de discipline de la LFP a enfin rendu son verdict au sujet des crises de singes et saluts nazis aperçus et entendus dans le parcage visiteurs du Vélodrome lors du match finalement reporté fin octobre. Elle a infligé une fermeture d'un match ferme et trois autres avec sursis du parcage visiteurs lyonnais lors du prochain déplacement de la lanterne rouge du championnat. Il n’y aura donc pas de supporters de l’OL le 16 décembre prochain à Monaco.

L'action de l'OL prise en compte par la commission

Pourquoi une telle sanction ? La commission avait mis le dossier en instruction après que l’OL ait reçu les images de vidéosurveillance seulement quelques jours avant la réunion du 22 novembre. Le club lyonnais avait donc demandé un délai supplémentaire afin de montrer sa bonne foi et son envie d'éradiquer ces dérives en son sein avec l’identification des fauteurs de trouble. Avec l'aide des images du Vélodrome, les dirigeants de l'OL ont pu mettre des noms sur ces individus et les dénoncer à la justice. Trois individus présents dans le parcage le 29 octobre ont ainsi été interpellés mardi et placés en garde à vue. Face à cette action, la commission de discipline a donc jugé que la volonté lyonnaise allait dans le bon sens et n’a pas eu la main plus lourde.