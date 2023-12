Mata concède que l’OL "n’a pas été à la hauteur" à l’OM (3-0)

Sèchement battu par l’OM (3-0) mercredi soir, l’OL est retombé dans ses travers. Attendus au tournant, les Lyonnais ont encore été aux abonnés absents d'après Clinton Mata.

Un match reporté, un sentiment d’injustice et tout simplement l’odeur d’un Olympico, les ingrédients étaient réunis pour voir l’OL faire preuve de caractère et se mettre à la recherche d’un match référence, au moins au niveau du résultat. Bilan de cette soirée marseillaise ? Une défaite cinglante sur la pelouse du Vélodrome (3-0) et un visage bien loin de celui affiché quatre jours plus tôt à Lens. "C’est un sentiment de déception ce (mercredi) soir. On avait à cœur d’essayer de faire un grand match, continuer sur la dynamique qu’on avait eue à Lens, a regretté Clinton Mata. C’est inacceptable de jouer comme ça dans ce qui correspond à un derby. On n’était pas à la hauteur, il faut savoir l’admettre et se regarder dans le miroir. "

Les pendules sont désormais remises à l’heure au classement dans le bas du tableau et l’OL est bien officiellement à cinq points (six si l’on prend en compte la différence de buts) de la place de barragiste. Il n’y a plus de "et s'il y a une victoire à Marseille", le constat est là après 14 journées. L’OL est dernier du championnat et avant de penser à recruter cet hiver, il reste trois matchs pour sauver les meubles. Car l’enveloppe de 50M€ ne servira pas à grand-chose si personne ne veut venir dans ce déclin sans fin.