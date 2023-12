L’OL a encore trois matchs à jouer dans cette année 2023 avant la trêve hivernale. La dernière rencontre contre le FC Nantes a été fixée au mercredi 20 décembre à 21h.

Encore trois matchs. 270 minutes pour trouver les ressources nécessaires de limiter la casse avant la trêve hivernale et tenter de prendre quelques points bienvenus dans la course au maintien. Après la déroute à Marseille mercredi soir (3-0), l’OL n’aura pas trop le temps de cogiter. Un rendez-vous est déjà programmé dimanche en fin d’après-midi au Parc OL face à Toulouse (17h05). Quel sera l’accueil du public lyonnais après la prestation insipide au Vélodrome ? Mystère alors que les groupes de supporters avaient choisi de faire front commun avec le club dans la course au maintien. Ce rendez-vous dominical est primordial pour garder de l’espoir et sera l’avant-dernier de l’année à Décines.

Lanterne rouge depuis la 7e journée

Après un déplacement à Monaco le vendredi 16 décembre, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette joueront une dernière fois en Ligue 1 avant une trêve hivernale attendue par tous dans l’environnement lyonnais. Aussi bien pour couper que pour préparer au mieux le mercato qui débute le 1er janvier 2024. Pour ce dernier rendez-vous de l’année, l’OL recevra le FC Nantes dans son écrin à l’occasion du multiplex de la 17e journée. Le match aura lieu le mercredi 20 décembre à 21h et marquera la fin de la phase aller avec l’espoir d’avoir vu le club lyonnais sortir a minima de cette place de lanterne rouge qu’il occupe depuis la 7e journée.