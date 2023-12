Joueur du match mercredi soir lors d’OM - OL (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée à l’opposée de celle d’Alexandre Lacazette. L’attaquant marseillais espère revoir son ancien coéquipier de retour à son vrai niveau.

Quand l’un savourait son retour en grâce, l’autre avait le moral dans les chaussettes. Au coup de sifflet final d’OM - OL mercredi soir (3-0), les sentiments étaient bien différents entre Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Quand l’attaquant marseillais s’est illustré avec deux passes et un but, le capitaine lyonnais a erré comme une âme en peine sur la pelouse du Vélodrome. Au fond du trou mentalement, Lacazette paie ce spleen techniquement avec des approximations et un manque de justesse qu’il n’avait pas la saison dernière.

"Un très bon garçon, avec un gros mental"

Forcément, les retrouvailles entre les deux anciens buteurs d’Arsenal ont certainement été moins joyeuses qu’espérées. Interrogé sur la passe difficile de son ancien coéquipier, Aubameyang a apporté son soutien à Lacazette. "J’imagine que ce n’est pas simple. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller le voir, parce que forcément, dans les moments comme ça, je sais ce que c’est, a confié le Marseillais sur Prime Video après la rencontre. Ce n’est vraiment pas facile. Mais je sais que c’est un très bon garçon, avec un gros mental. En tout cas, je lui souhaite de revenir au plus haut, au plus vite."

Bloqué à trois buts depuis deux mois (8 octobre) et son doublé contre Lorient, Alexandre Lacazette est également pointé du doigt pour son absence de leadership dans cette passe des plus compliquées pour l’OL. Mais n’a-t-il tout simplement pas été mis dans cette position par défaut ?