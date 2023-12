OL féminin : l’entraînement ouvert au public le 11 décembre

Deux jours avant son troisième match de Ligue des champions, l’OL féminin ouvrira son entraînement au public. Les supporters des Fenottes ont rendez-vous au centre d’entraînement de Décines le lundi 11 décembre à 11h.

Mercredi, le contingent de joueuses sous la direction de Sonia Bompastor a été revu à la hausse. Après dix jours de trêve internationale, l’entraîneure de l’OL a pu compter sur les retours de certaines internationales comme Wendie Renard, Griedge Mbock et Eugénie Le Sommer pour porter à huit le nombre de joueuses présentes à l’entraînement. Elles seront bien plus ce jeudi à la veille de la réception de Lille (21h) puisque les internationales lyonnaises seront quasiment toutes de retour hormis Lindsey Horan, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter de retour de leur périple en Amérique du Nord. Ce n’est pas la meilleure des préparations pour l’OL, mais c’est une dernière ligne droite intense qui attend les Fenottes d’ici à Noël.

Les supporters des Fenottes mieux lotis que ceux des garçons

Après Lille, Brann se présentera à Décines mercredi prochain pour le troisième match de Ligue des Champions de l’OL. À cette occasion, le club lyonnais a choisi d’ouvrir la séance d’entraînement du lundi 11 décembre au public. Un moyen de venir encourager les coéquipières de Wendie Renard avant ce match européen et de leur donner de la force pour signer un troisième succès en autant de rencontre. Le rendez-vous a été fixé à 11h lundi sur le terrain n°4 du centre d’entraînement de l’OL.