À la veille du match OM-OL, trois supporters lyonnais ont été arrêtés pour leur implication dans les incidents du 29 octobre. Le match reporté se jouera ce soir dans un contexte chargé.

L'atmosphère autour du match OM-OL est électrique. Ce mercredi, l'Olympico se rejoue, mais les souvenirs des incidents du 29 octobre planent encore. Mardi, trois supporters lyonnais ont été arrêtés et placés en garde à vue à Marseille. Cela marque une nouvelle étape dans les enquêtes liées aux débordements de l'Olympico d'octobre. Ces arrestations, réalisées dans la région lyonnaise, répondent notamment aux saluts nazis et cris de singe émanant de certains "supporters" lyonnais au stade Vélodrome. Ces actes, de nature raciste et provocatrice, ont déclenché une enquête pour "provocation à la haine raciale et injures à caractère racial" menée par le parquet de Marseille. Les suspects appartiendraient ou seraient liés au groupe "Mezza Lyon", un groupe ultra de l'OL, connu pour ses affiliations à l'extrême droite et non reconnu officiellement par le club. Leur comportement lors du match d'octobre, a été fermement condamné par l'OL.

L'OL pourrait être inquiété

Le club rhodanien a d’ailleurs joué un rôle clé dans l'identification des fautifs. Si l'Olympique lyonnais a été très actif pour l'enquête, le club pourra néanmoins faire face à des sanctions dues au comportement de ces "supporters". Lyon 1950, un autre groupe de supporters de Lyon, ont dénoncé l'infiltration du groupe néonazi "Mezza Lyon" dans leur parcage. Ce n'est pas la première fois que Mezza Lyon fait parler de lui, puisqu'en 2012, des membres du groupe avaient été condamnés pour des tags racistes à Saint-Etienne. Ces incidents en tribunes ne sont qu'une partie des problèmes ayant conduit au report du match OM-OL.

L'enquête se poursuit coté marseillais

Deux autres enquêtes judiciaires sont en cours pour des actes de violence. En effet du côté marseillais, les répercussions des incidents d'octobre continuent. Deux supporters ont été arrêtés pour l'attaque d'un bus de supporters lyonnais. Le premier, déjà jugé, a été condamné à une peine de prison avec sursis et à une interdiction de stade. Le second attend son jugement en janvier. Ce soir, le stade Vélodrome accueillera la rencontre tant attendue, mais sans la présence des supporters lyonnais, interdits de déplacement.