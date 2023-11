Les supporters lyonnais lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Près d’un mois après les incidents en marge d’OM - OL, la commission de discipline va statuer ce mercredi sur ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais. Et prendre de possibles sanctions à l’encontre de l’OL.

Après le recours étudié mardi par la commission d’appel de la FFF concernant la tenue du match entre l’OM et l’OL le 6 décembre prochain, une nouvelle journée s’ouvre sur les incidents qui ont entaché l’Olympico du 29 octobre dernier. Ce mercredi, c’est au tour de la commission de discipline de la LFP de se réunir en début de soirée. Après avoir mis en instruction le dossier des cris et gestes racistes dans le parcage lyonnais début novembre, la commission va rendre sa décision près d’un mois après les faits. Suite à la remise du rapport de l’instructeur de la Ligue, l’OL va connaitre son sort et devrait être sanctionné. Cela pourrait aller d’une fermeture du parcage lyonnais pour plusieurs matchs, voire un huis clos partiel ou total de l’enceinte lyonnaise.

Pour rappel, des images tournant sur les réseaux sociaux avaient mis en lumière des comportements plus que douteux de certains individus présents dans le parcage visiteurs du Vélodrome avec notamment le groupe "Mezza Lyon" dans le viseur. Très rapidement, l’OL avait affirmé vouloir "identifier les individus" auteurs de ces gestes racistes, même si Vincent Ponsot avait confirmé qu’il était compliqué d’individualiser chaque comportement avec les vidéos présentes sur les réseaux.