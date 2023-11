Réunie mardi soir, la commission de discipline de la LFP a débattu des comportements racistes de certains individus présents dans le parcage lyonnais pour OM - OL. Le dossier a été mis en instruction et sera jugé à l’issue de la séance du 22 novembre prochain.

L’OL a été victime d'un " guet-apens" selon différentes personnes présentes à Marseille dimanche, mais comble de l’histoire, ce pourrait bien être le club lyonnais le plus sanctionné. En effet, en plus des incidents qui ont éclaté sur le chemin du bus lyonnais, des gestes inappropriés ont été mis en lumière dans le parcage visiteurs du Vélodrome alors que les plus de 60 000 spectateurs attendaient de connaitre l’issue finale du maintien ou non de la rencontre. Sur les 600 supporters de l’OL présents dans la cité phocéenne, certains ont eu la bonne idée de faire des imitations de singe ou encore des saluts nazis. Ces gestes ne sont pas passés entre les mailles du filet et l’OL a d’ailleurs rapidement demandé les images de vidéosurveillance pour identifier les auteurs.

Seulement, ces actes condamnables pourraient également avoir des conséquences sportives pour le club lyonnais. Mardi soir, la commission de discipline s’est réunie pour statuer sur plusieurs dossiers dont notamment ces comportements lors d’OM - OL. Les sanctions ne tomberont pas tout de suite comme précisé dans le communiqué de la LFP mais l’OL peut clairement s’attendre à se voir reconnu coupable, bien malgré lui. "Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 novembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport."