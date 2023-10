Avant d'arriver au Vélodrome dimanche, le bus de l'OL a été attaqué par de nombreux jets de projectile après un retard conséquent. La préfète de police des Bouches-du-Rhône explique les raisons du changement d'itinéraire.

Habituellement, il faut une dizaine de minutes pour que le bus de l'équipe à l'extérieur arrive au Vélodrome. Dimanche, celui de l'OL a mis plus d'une demi-heure. Durant ce trajet, il a été attaqué par des supporters de l'Olympique de Marseille, recevant de nombreux projectiles. Ceux-ci ont fait exploser deux vitres et touché au visage Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo. Le retard est principalement dû à des travaux dans cette zone de la ville. Alors, comment expliquer le passage au milieu de supporters hostiles ?

"Le risque zéro n’existe pas"

Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, s'est exprimée dans les colonnes du Parisien à propos du changement de chemin. “Il n’y a pas 10 000 itinéraires afin que les bus rallient le Vélodrome, il y en a deux principaux qui sont choisis en fonction de la physionomie, des conditions de circulation.” Le premier passe par le boulevard Schloesing quand l’autre emprunte la place de la Pugette. Le deuxième a été choisi “parce qu’on avait repéré un groupe constitué devant le McDonald’s de Schloesing”, a indiqué la préfète dans les colonnes de La Provence.

Une fois la carte et le GPS rangés, la responsable a été interrogée sur la présence de supporters marseillais au bord de la route. “À la différence de pas mal d’autres stades, les bus circulent à proximité de beaucoup de personnes, a informé Frédérique Camilleri pour Le Parisien. On a tout fait pour essayer d’élargir au maximum les périmètres de sécurité. Le risque zéro n’existe pas sur une dizaine de kilomètres d’escorte et nous avons accompagné les bus, fait du renseignement.” Celle qui se félicitait de la présence des deux camps de supporters doit désormais justifier toutes les décisions de cette triste soirée.