Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, l'OL recevra Metz dimanche 5 novembre. Une rencontre qui sera arbitrée par Benoît Millot.

Le match entre l'Olympique lyonnais et le FC Metz, programmé dimanche 5 novembre prochain (13h), prend déjà des allures de match capital pour le maintien. L'OL, dernier de Ligue 1, reçoit les promus grenats, actuellement seizièmes avec un match en plus au compteur. Ce sera Benoît Millot qui sera au sifflet de cette confrontation de bas de tableau. L'arbitre expérimenté de Ligue 1 sera accompagné de ses assistants Julien Aube et Steven Torregrossa, de Guillaume Paradis en quatrième arbitre et de Yohann Rouinsard et Florent Batta à la vidéo.

C'est la première fois cette saison que cet homme en noir arbitrera les deux équipes. L'an dernier, Benoît Millot avait notamment officié durant trois matchs de l'OL toutes compétitions confondues : contre Nantes (1-1), Monaco (3-1) en Ligue 1 et Lille en Coupe de France (2-2, 4-2 aux t.a.b.). L'Olympique lyonnais est d'ailleurs le club qu'il a le plus arbitré dans sa carrière avec pas moins de 39 matchs pour un total de 22 victoires, 9 nuls et 8 défaites. Voilà une bien maigre raison d'être optimiste pour aller chercher le premier succès de la saison.