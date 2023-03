Après Nantes, Blanc en avait gros sur la patate

Fidèle à sa communication, Laurent Blanc n’a pas forcément fait dans la langue de bois après le nul (1-1) contre Nantes. L’entraîneur de l’OL avoue avoir été déçu par ses joueurs.

Au ton de sa voix, les journalistes présents dans l’auditorium du Parc OL ont rapidement compris que Laurent Blanc allait être d’humeur chafouin vendredi soir après le nul (1-1) contre le FC Nantes. L’entraîneur a eu beau dire qu’il n’était pas "énervé", il a en tout cas fait part de sa désolation au moment de parler du troisième nul de suite de son équipe en Ligue 1. On l’a vu lever les bras à plus d’une reprise sur le banc, contester certains choix de ses joueurs ou tout simplement les guider pour trouver la bonne solution. "Quand vous faites 3 touches au lieu d'une, vous ne prenez pas l'espace alors qu'il faudrait, c'est tout de suite plus compliqué."

Vendredi soir, Laurent Blanc a encore vécu une soirée comme il a pris l’habitude d’en vivre depuis maintenant cinq mois. 90 minutes faites de hauts comme cette égalisation d’Alexandre Lacazette et cette volonté de repasser devant avant la mi-temps, mais aussi de bas, voire très bas avec cette ouverture du score concédée après une minute et une deuxième mi-temps indigeste. "La première mi-temps, on leur a tout fait puisqu’on leur marque le but, on a égalisé, on aurait pu en marquer un deuxième avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, je me suis dit qu’en faisant rentrer des gens frais, ça allait nous permettre de nous procurer des occasions sur une équipe de Nantes qui était défensive. Pas tout. La deuxième mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant. Tout le monde m’a déçu ce (vendredi) soir."

"On n'a pas respecté le jeu et j'ai horreur de ça"

Comme à son habitude, Laurent Blanc a pris soin de ne pas mâcher ses mots au moment de décrire la prestation de ses joueurs. Dans les entrailles du Parc OL, il s’est dit qu’une bonne soufflante avait été passée aux Lyonnais après le coup de sifflet final. À raison ? Vendredi soir, le visage lyonnais a été aux antipodes de celui offert pendant tout le mois de février. Quand l’OL était tenu en échec comme face à Lorient par exemple, les joueurs avaient au moins eu le mérite de tenter quelque chose, l’efficacité faisant avant tout défaut. Contre Nantes, ce ne fut pas le néant, mais pas loin, notamment durant les 45 dernières minutes. Une situation qui a eu le don de mettre le Cévenol hors de lui. "Quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu. Quand vous faites le mauvais geste ou prenez la mauvaise décision, souvent, vous êtes punis. C’est ce qui nous est arrivé après deux minutes de jeu. On avait l’impression que les joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Si vous voulez jouer un football de possession et de haut niveau sans être sûr de votre technique, ça va être compliqué."

En chargeant ses joueurs, Laurent Blanc veut créer un électrochoc et on ne peut pas vraiment lui reprocher. Avec la situation qui est celle de l’OL depuis de longs mois, faire les montagnes russes est désormais plus frustrant que source d’espoir. Il n’y a qu’à voir Anthony Lopes faire les cents pas dans l’un des salons du Parc OL en fin de match pour comprendre que cette situation commence à en agacer plus d’un. Seulement, l’entraîneur lyonnais, qui pointe encore la jeunesse de son groupe pour expliquer ces performances en dent de scie, va lui aussi devoir faire des choix. Avec un milieu ultra-défensif au coup d’envoi, difficile d’avoir un jeu de possession quand Caqueret et Lepenant, flops de cette rencontre pour la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais, ne sont pas les plus fins techniquement. Ils tentent de compenser avec leur envie et c’est tout à leur honneur. Mais quand Blanc répète à qui veut l’entendre qu’il souhaite mettre un plan de jeu séduisant, difficile avec des joueurs "dont le ballon brûle les pieds".

"Une saison galère à tous les niveaux"

Vendredi soir, l’entraîneur lyonnais a tenté avec ses changements. On le lui a assez reproché son manque de coaching pour ne pas souligner l’initiative, mais là aussi, la confiance donnée n’a pas été rendue. Après ce nouveau nul, Laurent Blanc a donné l’impression d’être désabusé, comme s’il avait pris conscience qu’il n’arriverait pas à mettre en place ses idées. "Il n’y a pas que dans le jeu qu’il y a des problèmes à Lyon. Il y a des problèmes de blessés, des problèmes de récupération de joueurs. On a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui ne peuvent jouer que 20-25 minutes. C’est une saison vraiment galère à tous les niveaux." Jean-Michel Aulas le voit rester longtemps à Lyon, mais sans vrais changements dans l’effectif, difficile de le voir sur la durée.