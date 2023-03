Mal embarqué après un but de contre son camp dès la 1re minute, l'OL n'a pas renversé la situation. Malgré le 150e but d'Alexandre Lacazette, les Lyonnais enchaînent un troisième nul de suite en Ligue 1.

Des objectifs différents, mais une ambition commune. Ce vendredi soir à Décines, l’OL et Nantes avaient des ambitions différentes, mais avaient cette volonté de préparer au mieux le match le plus important de leur saison à l’instant T : la demi-finale de Coupe de France le 5 avril prochain. Les deux formations ont eu beau dire pendant toute la semaine que cette deuxième confrontation à la Beaujoire était encore trop loin, tous étaient d’accord pour dire que les victoires entraînaient forcément des victoires et donc de la confiance. L’objectif au Parc OL était ainsi de faire la bonne opération pour les Lyonnais avant la trêve et mettent la pression sur ses concurrents pour l’Europe. Mais comme c'est le cas depuis deux matchs, l'OL n'arrive pas à conclure et perd encore deux points en route dans sa course En attendant les autres rencontres de la 28e journée, l’OL reste à la 10e place à six points de l’Europe.

Il faut dire qu'après une minute de jeu, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont rien fait pour se rendre le match facile. Quand Laurent Blanc avait pointé les entames de deuxième mi-temps après le match contre Lille, l’OL a eu du retard à l’allumage d’entrée de jeu contre les Canaris. Un gros pressing de Girotto sur Caqueret et Mohamed s’en est allé défier Rémy Riou. Le portier lyonnais a fait l’arrêt qu’il faut, mais dans son élan de repli défensif, Castello Lukeba s’est rendu coupable d’un but contre son camp. Des débuts loin d’être rêvés contre une équipe nantaise qui n’en demandait pas tant dans sa recherche du maintien. Cette demi-occasion a d’ailleurs été la seule pour les Canaris pendant 45 minutes, hormis un coup-franc rentrant de Mollet qui a failli surprendre Riou (33e). L’OL a dominé à outrance (plus de 75% de possession) et a insisté sur les côtés.

Des changements qui ont cassé la dynamique

Avec Kumbedi titulaire, les solutions ont forcément été plus nombreuses qu’avec Diomandé et l’ancien Havrais ne s’est pas fait prier pour mettre le ballon dans la boite. C’est sur l’un de ses centres qu’est venue l’égalisation de Lacazette. Comme la semaine précédente, le capitaine lyonnais a encore joué les sauveurs avec ce but tout en hargne à la 23e minute. Une réalisation plus que symbolique, lui permettant de laisser Bernard Lacombe dans son rétroviseur. Le scenario aurait pu être encore plus parfait si Alban Lafont n’avait pas joué les murailles juste avant la mi-temps.

Le portier nantais a permis à Nantes de ne pas courir au score sur cet arrêt réflexe, mais aussi en s’interposant devant Caqueret au retour des vestiaires (51e). À l’heure de jeu, Laurent Blanc a essayé d’apporter de la fraîcheur avec les entrées de Jeffinho et Rayan Cherki, remplaçant pour la 1re fois depuis 12 matchs. Néanmoins, les entrants ont eu du mal à se mettre dans le rythme et n’ont pas eu l’impact espéré. Pourtant, les Canaris avaient décidé de laisser l'OL avoir le ballon pour procéder en contre. Les Lyonnais ont laissé passer sa chance et la dynamique en a pris un coup avec tous ces changements notamment dans l'entrejeu. Dans l'ascendant psychologique que pouvait avoir cette rencontre de Ligue 1 avant la Coupe de France, le statu quo demeure entre Lyonnais et Nantais.