Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette a inscrit son 150e but sous le maillot lyonnais. Le duo Lepenant-Caqueret n'a pas été bon.

Le Top : Monsieur Alexandre Lacazette !

Il fallait voir son émotion sur son visage. Installé en tribune présidentielle, Bernard Lacombe a pleinement savouré le but égalisateur d’Alexandre Lacazette contre Nantes (1-1, 24e). Le 150e but avec l'OL pour Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais qui s’était déjà illustré avec un doublé la semaine dernière à Lille (3-3), occupe désormais la 2e marche du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club toutes compétitions confondues, derrière Fleury Di Nallo (222 buts), et dépassant donc Bernard Lacombe (149 buts). Une sorte de passage de témoin entre l’aîné, figure historique de l’institution OL, et le gone de Mermoz de retour après cinq d’exil outre-Manche dans son club formateur. Une sacrée performance, un beau symbole. Par la même occasion, Alexandre Lacazette devient co-meilleur buteur du Parc OL en compagnie de Memphis Depay (41 buts).

Le Flop : Lepenant – Caqueret à la ramasse

Une perte de balle qui a été fatale, dès l’entame de la rencontre, avec en prime un CSC de Castello Lukeba (3e). Vendredi soir, contre Nantes (1-1), Maxence Caqueret n’a pas été en réussite. Il est complétement passé à côté de son match. À l’image de son coéquipier du soir Johann Lepenant, lui aussi à la peine. Les deux milieux de terrain ont perdu énormément de ballons. Que de déchets dans leur jeu. Le jeune duo (23 ans et 20 ans) a perdu 77 % de ses duels en période (10/13), a même comptabilisé le compte Twitter Data OL. Un match sans et à vite oublier pour Maxence Caqueret sortie à la 57e (remplacé par Rayan Cherki) et Johann Lepenant à la 74e (remplacé par Houssem Aouar).