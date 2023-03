OL - Nantes (1-1) : Lacazette est sorti par précaution

Alexandre Lacazette touché lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Remplacé à la 65e minute de jeu contre Nantes, Alexandre Lacazette est resté assis sur la pelouse du Parc OL. Après la rencontre, l’attaquant a rassuré, indiquant être sorti par précaution.

En s’allongeant sur la pelouse du Parc OL à la 65e minute de jeu, Alexandre Lacazette a ramené les supporters lyonnais à de mauvaises images. Celle du match contre Lens et de cette sortie prématurée qui l’a tenu éloigné des terrains pendant presque un mois. Auteur de son 150e but avec l’OL, le capitaine a été remplacé par Moussa Dembélé comme touché une nouvelle fois. Néanmoins, Lacazette a rassuré tout le monde après la rencontre, avançant une sortie par précaution. "Ce n’est pas de l’économie, c’est juste que je ressentais de la fatigue dans le muscle. Je n’avais pas envie de rechuter, de revenir trois semaines loin des terrains. J’ai préféré laisser ma place à quelqu’un qui sera à 100%. Normalement, je serai là pour la reprise."

Interrogé sur le visage lyonnais, bien différent sans son capitaine, Laurent Blanc avait de toute façon prévu de sortir Lacazette à l’heure de jeu quel que soit le score dans cette rencontre de la 28e journée. "Je voulais le sortir au bout de 60 minutes, c’était prévu. Si on avait mené au score, je pense que je l’aurais sorti dès la pause, mais j’ai essayé de pousser jusqu’à l’heure de jeu. Je pense qu’il y a bien fait de sortir, il sentait que ça durcissait. Avec quelques jours de repos et un prochain match le 2 avril, ça devrait aller. On n’est pas passé loin de la catastrophe, mais ça va." Décidément à l’OL, tout ne tourne pas rond à tous les étages.