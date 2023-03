Mené au score après seulement une minute de jeu, l’OL a réagi avec Alexandre Lacazette. Seulement les Lyonnais se sont montrés bien trop inoffensifs en deuxième mi-temps pour espérer quelque chose.

Comment se tirer une balle dans le pied tout seul ? Il suffit de demander aux joueurs lyonnais pour avoir un élément de réponse. La saison n’est déjà pas assez compliquée comme ça que l’OL trouve encore le moyen de surprendre, dans le mauvais sens du terme malheureusement comme face à Nantes (1-1). Vendredi soir, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont trouvé le moyen de se saborder alors que le coup d’envoi venait à peine d’être donné par Mr Millot. Une passe de Tolisso vers Caqueret, une touche de trop de la part du milieu et Mostefa Mohamed qui profite d’un maximum de réussite pour voir Nantes ouvrir le score.

L’OL a déjà du mal à se montrer souverain à la maison, qu’il se met en plus des handicaps d’entrée de jeu. "On se met en difficulté dès le début avec ce but pris rapidement. On réagit bien, on met ce but avec Alex, on a même l’occasion de passer devant avant la mi-temps. En deuxième, on se loupe complètement, a détaillé Johann Lepenant en zone mixte. Pas assez d’envie, trop de déchet, moi le premier. Je n’ai pas fait un bon match. On a manqué d’intensité, de volonté d’aller vers l’avant, mettre un peu le feu. On est tous déçus de ce match."

"La demie contre Nantes est une première finale"

Ne se cachant pas derrière sa prestation personnelle, qui lui a valu une place dans le flop de la soirée pour la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais, Lepenant regrette forcément ce "but d’entrée qu’on n’a pas le droit de prendre". Avec la trêve internationale qui débute ce samedi, les Lyonnais auront le temps de se remettre la tête à l’endroit, que ce soit à Décines ou en sélection, comme pour le milieu, sélectionné pour la première fois avec les Espoirs.

Néanmoins, impossible de ne pas penser au 5 avril prochain et cette demi-finale de Coupe de France contre ces mêmes Nantais. Une rencontre qui a pris encore plus d’importance depuis vendredi soir et le nul à domicile. "Il faut beaucoup plus d’envie que ce soir parce que déjà, c'est une demi-finale. En faisant des résultats où on ne prend pas beaucoup de point, logiquement l’Europe s’éloigne un peu plus en championnat. Le match contre Nantes en demie sera forcément une première finale parce qu’en championnat, c’est compromis."

Avec trois nuls de suite en Ligue 1, l’OL n’en finit plus de décevoir. Johann Lepenant a au moins le mérite de dire tout en haut ce que l’environnement lyonnais pense déjà depuis quelques semaines et c’est déjà un premier changement.