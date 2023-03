Malgré une ouverture du score précoce, Nantes n’a pas réussi à repartir avec les trois points de Lyon. A force de trop reculer, les Canaris ont vu l’OL égaliser. Entre espoir et frustration, les sentiments était mitigés vendredi soir.

Il n’aurait certainement pas rêvé meilleure entame de match possible. Vendredi soir, Antoine Kombouaré a vécu le scénario parfait d’un déplacement. Grâce à un pressing haut de Girotto sur Caqueret, Mostafa Mohamed a pu partir à l’assaut du but de Rémy Riou. Avec une réussite maximale et ce csc de Castello Lukeba, le FC Nantes a pris l’ascendant dans cette rencontre. Mais à force de reculer, les Canaris se sont forcément faits plumer avec l’égalisation d’Alexandre Lacazette à la 23e minute. Le capitaine de l’OL aurait même pu s’offrir un doublé sans un grand Alban Lafont.

"À Nantes, contre Nice, on avait été en grande difficulté en début de rencontre. Là, c'est super, les garçons ont fait ce qu'il faut. Mais bizarrement, ensuite, on a trop reculé, trop subi, on a même jeté des ballons à l'adversaire et logiquement Lyon a égalisé. On a bien rectifié, et j'ai bien aimé, on a fait une grande deuxième mi-temps, s’est réjoui Kombouaré après la rencontre. On a souvent bien cadré le porteur, ça nous a permis de bien récupérer, de bien utiliser le ballon, on a été capables de jouer, d'amener des ballons dans la surface adverse. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de frustration, car il y avait la possibilité de faire quelque chose."

"Une deuxième mi-temps qui nous donne de la force"

Entre la frustration de ne pas avoir rapporté les trois points de Décines mais finalement ce nul (1-1) qui fait du bien dans la course au maintien, les sentiments étaient mitigés dans le camp nantais. Malgré tout, la prestation des coéquipiers de Nicolas Pallois a donné des motifs d’espoir à leur entraîneur dans l’optique de la demi-finale de la Coupe de France contre l’OL. "Pendant le match ou avant, jamais on n'y a jamais pensé (à la demie), et on est contents dans l'optique du maintien parce qu'on passe la barre des 30 points. Mais pour les joueurs, c'est une deuxième mi-temps qui fait du bien, qui donne de la force pour que, dans deux semaines et demie, on puisse gagner une finale à la Beaujoire."