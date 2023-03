Bradley Barcola qui célèbre son 1er but en professionnel lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le contingent de Lyonnais chez les Espoirs français augmente. Ils sont cinq appelés dans la liste de Sylvain Ripoll pour le mois de mars.

Laurent Blanc avait prévenu que durant la trêve internationale, son groupe allait se restreindre, évoquant particulièrement les sélections de jeunes. A chaque fois que cela se produit, on pense bien évidemment aux Espoirs, qui mobilisent souvent plusieurs éléments lyonnais. C'est à nouveau le cas pour le mois de mars, un phénomène qui s'accentue avec cinq représentants de l'OL dans le groupe de Sylvain Ripoll.

Première pour Lepenant et Barcola

On retrouve dans la liste de l'entraîneur des Bleuets Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Johann Lepenant, Rayan Cherki et Bradley Barcola. Pour Lepenant et Barcola, il s'agit d'une première convocation, eux qui ont connu l'équipe de France U20. En revanche, pas de Malo Gusto, toujours blessé.

Durant ce rassemblement, les Espoirs défieront lors de deux matchs amicaux face à l'Angleterre (le 25) et l'Espagne (le 28). C'est la dernière répétition pour les Français avant l'Euro de la catégorie qui aura lieu du 21 juin au 8 juillet 2023.