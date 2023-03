OL : le retour de Malo Gusto toujours en suspens

Parti à Chelsea à la mi-février pour se faire soigner, Malo Gusto n’est toujours pas revenu à l’OL. En conférence de presse, Laurent Blanc ne semblait pas en savoir plus sur une date de retour…

Reverra-t-on encore une fois Malo Gusto avec le maillot de l’OL ? Avec douze journées de championnat à jouer, il faut bien espérer que oui mais de là à dire quand, c’est une toute autre question. Comme annoncé mercredi matin, le latéral droit est actuellement à Londres et a assisté à la qualification de Chelsea mardi soir en Ligue des champions. Ayant rejoint la capitale anglaise à la mi-février pour soigner sa blessure à l’ischio-jambier plutôt que de poursuivre sa rééducation à l’OL, Gusto n’a toujours pas fait son retour et au sein du club lyonnais, le flou est tout aussi présent que pour ceux qui suivent le dossier de l’extérieur.

"J'espère qu'on va récupérer Malo"

Au moment de son départ outre-Manche, la presse anglaise parlait de huit à dix semaines et il semblerait bien que ce délai soit malheureusement tenu. Interrogé sur la question des latéraux à droite, Laurent Blanc n’a pas donné l’impression d’en savoir bien plus sur la date de retour possible de Malo Gusto. "Vous en oubliez un, a répondu l’entraîneur lyonnais au moment d’énumérer les solutions à droite. Il (Gusto) joue à Lyon quand même. Ils sont trois pour un poste. On est bien fourni en terme de potentiel avec trois joueurs qui peuvent évoluer à droite. J’espère qu’on va récupérer Malo (…) Quand vous comptez sur une animation de côté, il faut que ça entre dans les cordes du joueur. Ils n’ont pas le même profil tous les trois. Le joueur le plus à l’aise offensivement amène plus de choses. Il est blessé et on va attendre qu’il revienne." Encore faut-il savoir quand l’ancien Berjallien sera vraiment de retour…