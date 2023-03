Après le sacre de Sara Däbritz en janvier, deux joueuses de l’OL sont nommées pour le titre de joueuse du mois de février en championnat. Dzsenifer Marozsan et Delphine Cascarino font face à Rosemonde Kouassi.

Le doublé pour l’OL ? En attendant de savoir si le club lyonnais va rééditer la même performance que la saison dernière et pourquoi pas faire mieux avec la Coupe de France et un triplé, l’OL pourrait se retrouver distinguer pour la deuxième fois de suite. En effet, deux Fenottes ont été sélectionnées pour le titre de meilleure joueuse du mois de février en D1 féminine. Il s’agit de Delphine Cascarino et Dzsenifer Marozsan. L’une des deux Lyonnaises pourraient succéder à Sara Däbritz, lauréate en janvier.

Victime d’une rupture des ligaments croisés il y a presque un an, la milieu allemande a repris la compétition depuis octobre mais ne cesse de monter en puissance depuis le début de l’année 2023. En février, "Maro" s’est illustrée avec deux doublés contre Rodez et les Girondins de Bordeaux et confirme son retour au plus haut niveau. En ce qui concerne Delphine Cascarino, elle avait également été buteuse contre Rodez en plus de délivrer une passe décisive. En cas de sacre, ce serait une première pour l’une des deux Fenottes.