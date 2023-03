OL : Dejan Lovren encense Castello Lukeba

Après avoir enchaîné les matchs avec Sinaly Diomandé, Dejan Lovren a retrouvé Castello Lukeba à ses côtés. Le Croate ne tarie pas d’éloge sur son cadet avec qui il a créé une belle complicité.

Quand les mines étaient déconfites et que chaque joueur donnait l’impression d’être dans son coin, le mercato hivernal a permis d’apporter du sang neuf dans l’effectif de l’OL. Les rires sont souvent présents dans le groupe et à ceux qui pourraient s’en plaindre à la vue du classement, voir un groupe vivre bien ensemble est déjà l’une des clés d’une possible rédemption. Ça ne fait pas tout, mais au moins l’atmosphère semble plutôt bonne dans le vestiaire lyonnais.

Ce n’est pas Dejan Lovren qui dira le contraire. Bien qu’exigeant avec ses partenaires, le défenseur croate s’est aussi se montrer taquin et c’est Castello Lukeba qui en a fait les frais mercredi en conférence de presse. Ayant délaissé ses tresses pour une coupe 'afro', le jeune défenseur s’est attiré les railleries de son aîné. "Il comprend vite, mais pas pour le style avec les cheveux (rires). Ça prend du temps encore ! Aujourd’hui (mercredi), c’était dégueulasse !"

"Lukeba comprend ce que j'attends de lui"

La plaisanterie faite, Lovren n’a pas manqué de faire l’éloge de son jeune coéquipier avec qui il évolue depuis deux mois. Ayant enchaîné pendant plusieurs matchs avec Sinaly Diomandé, le défenseur croate a retrouvé ses récentes habitudes avec Lukeba. Face au jeu offensif de Lille vendredi, la cohabitation et la complémentarité entre les deux défenseurs ne sera pas de trop. "On se connait bien. Il comprend ce que je lui demande et ce que j’attends de lui. C’est un très bon joueur avec des qualités qui peuvent lui permettent de devenir l’un des meilleurs défenseurs au monde. Je peux le comparer avec Josko Gvardiol (son ancien coéquipier avec la Croatie). Il a tout, mais il est très jeune et il a besoin de travailler encore beaucoup. Je suis là pour lui donner des conseils. C’est un joueur avec qui j’aime évoluer."

Comme un véritable grand-frère, Dejan Lovren arrive à jongler entre la dureté pour progresser et ces petites piques amicales qui rendent aujourd’hui l’atmosphère bien plus supportable à Lyon.