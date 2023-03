Lyonnais de naissance, Eric Abidal avait dû attendre ses 25 ans pour évoluer sous le maillot de l’OL. L’histoire aurait d’ailleurs pu être différente sans Claude Puel.

Dans le cœur et les esprits lyonnais, Claude Puel n’aura certainement jamais les faveurs des supporters. Arrivé en qualité de manager général, l’entraîneur est le symbole de cet OL dominant qui a commencé à décliner avec la fin de son règne en Ligue 1 et de ses 7 titres de champion. S’il est loin d’avoir tout bien fait pendant ses quatre saisons lyonnaises, Puel aura eu le mérite de faire les affaires du club lyonnais quand il n’était pas encore au club. Si Eric Abidal est devenu l’un des meilleurs latéraux de l’histoire de l’OL, Claude Puel n’y est pas pour rien, à en croire l’ancien défenseur. Pisté par le PSG, le vice-champion du monde 2006 a été bloqué par Lille et son entraîneur en 2003.

"Claude Puel a préféré l’OL (rires). J’ai eu l’opportunité après la première saison à Lille de signer au PSG, s’est rappelé Abidal sur beIN Sports. Seulement Claude Puel a été catégorique et m’a dit 'Abi, ce n’est pas contre toi. Je t’ai donné, et le LOSC aussi, l’opportunité de t’exprimer et il faut que tu confirmes. Il faut que tu confirmes cette première saison et tu verras que la suite sera encore plus belle.' Aujourd’hui, je lui donne raison. J’avoue qu’à l’époque, j’avais hésité à signer à Lyon parce que quand vous avez une équipe en tête, vous avez toujours envie d’y aller, mais en tant que Lyonnais, on pèse le pour et le contre et résultat tout le monde était content que ce soit ma famille ou moi."

Resté une saison de plus au LOSC, Eric Abidal a finalement vu son "club de cœur" sortir le chéquier (8,5 millions d’euros) à l’été de 2004. Un retour à la maison qui lui a permis d’avoir un avenir international et de former avec Florent Malouda l’une des meilleurs côtés gauches d’Europe pendant trois saisons.