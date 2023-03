L’OL reste "le club de coeur" d’Eric Abidal

Triple champion de France avec l’OL, Eric Abidal a été l’un des hommes forts de la dynastie lyonnaise. Natif de Saint-Genis-Laval, l’ancien défenseur était revenu par la grande porte dans "son club de coeur".

Les différentes affaires extra-sportives qui ont éclaté ces dernières années ont quelque peu écorché son image et fait oublier le formidable défenseur qu’il était. À 43 ans, Eric Abidal n’en a pas terminé avec le football puisqu’il reste proche de son ancien conseiller David Venditelli, aujourd’hui président du FBBP01. L’ancien latéral effectuerait d’ailleurs des missions pour le club bressan comme sous-entendu en août dernier. Retiré des terrains depuis 2014, Abidal aura marqué de son empreinte ses passages à l’OL, au FC Barcelone et en équipe de France.

Vice-champion du monde avec les Bleus en 2006, l’ancien latéral est avant tout rattaché au grand Barça de la fin des années 2000 et du début des années 2010, mais Abidal n’oublie pas d’où il vient. Natif de Saint-Genis-Laval et formé à Lyon-La Duchère, le gaucher avait tapé dans l’œil des dirigeants de l’OL en 2004 et avait fait son retour par la grande porte dans sa ville après deux belles années lilloises. Trois titres de champion et un statut d’international plus tard, Eric Abidal avait pris la direction du Barça mais "l’OL reste mon club de cœur, comme il l'a déclaré sur beIN Sports. J’ai toujours été supporter du club lyonnais même si je ne suis pas le plus foufou dans la communication. On est du 69 et on le restera toujours."