OL : Malo Gusto a assisté à Chelsea - Borussia Dortmund

Blessé depuis un mois, Malo Gusto poursuit sa rééducation à Chelsea. Le latéral de l’OL a pu observer ses futurs coéquipiers, mardi dans la qualification pour les quarts de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Le dossier n’est pas en train de tendre l’OL, mais il y a clairement un sentiment d’incompréhension au sein du club lyonnais. Depuis bientôt un mois, Malo Gusto a pris la direction de Londres pour soigner une blessure aux ischio-jambiers contractée contre Lille le 8 février dernier. Quand Laurent Blanc évoquait une courte absence au moment d’évoquer le forfait de son latéral, les semaines passent et les informations venant de Londres se font au compte-goutte. Quand Malo Gusto reviendra-t-il à l’OL et pourra de nouveau enfiler le maillot lyonnais ? La question est dans toutes les têtes, que ce soit chez les supporters, le staff et le club dans son entièreté.

Quand Gusto reviendra-t-il à l'OL ?

Recruté contre 35 millions d’euros (bonus compris) par Chelsea durant l’hiver, l’international Espoir français n’appartient plus à l’OL, bien qu’il ait été prêté dans la foulée à son club formateur. C’est donc à Londres qu’il poursuit son travail de rééducation et en profite donc pour s’acclimater à son futur environnement chez les Blues. Si cette situation a de quoi tendre certains supporters qui ont l’impression que l’OL est le dindon de la farce dans l’histoire, Gusto essaye de se fondre dans son futur club. Mardi soir, il a été aperçu dans les travées de Stamford Bridge pour assister au huitième de finale retour entre Chelsea et le Borussia Dortmund. En plus d’observer son concurrent Reece James, le latéral droit a dû apprécier la qualification des Blues pour le tour suivant.