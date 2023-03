Capitaine de l’OL, Wendie Renard est le symbole par excellence du club lyonnais. Au sommet depuis presque 20 ans, la Lyonnaise ne remerciera jamais assez Jean-Michel Aulas pour le développement du football féminin.

Entre Jean-Michel Aulas et le football féminin, c’est une histoire d’amour qui est née au début des années 2000 avec son grand ami, Louis Nicollin, comme guide. Voyant le Lyonnais de naissance miser sur une section féminine avec Montpellier, le président Aulas a conclu un accord avec le FC Lyon pour créer une entité féminine au sein de l’OL en 2004. Wendie Renard n’était pas encore là, mais elle a rapidement rejoint les rangs lyonnais en 2006, à seulement 19 ans. Dix-sept ans plus tard, la Martiniquaise est toujours là avec 445 matchs au compteur. "Jusqu’à ma mort, le président Aulas aura mon respect. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à lui et à d’autres, comme Farid Benstiti mon premier coach à l’OL, a avoué la capitaine lyonnaise dans l’émission « adn » de l’INA. Le président a été un visionnaire. Il y en a beaucoup qui parle, mais lui a investi, il a mis les moyens pour qu’on puisse s’entraîner au quotidien et aujourd’hui, on est un club phare qui marque l’histoire du football."

Visionnaire avec l’OL, Jean-Michel Aulas compte sur son pedigree pour développer encore plus le football féminin français qui est actuellement en crise. Le président lyonnais a pour ambition de prendre la tête de la future Ligue professionnelle qui devrait se créer et ainsi pousser le football français vers le haut, notamment avec la question des droits TV durant l’été. "En 2011, on n’avait même pas nos noms sur les maillots en championnat, a poursuivi la défenseuse. On sait très bien qu’un club fonctionne avec les droits TV, la billetterie, les sponsors. Aujourd’hui, c’est impossible de revendiquer des sommes que les clubs ne peuvent pas donner."

Entre le foot masculin et féminin, l’écart est encore grand, mais Wendie Renard ne désespère pas de montrer la voie aux plus jeunes comme certaines l’ont fait pour elle.