Adjoint chargé des Sports à la Mairie de Lyon pendant plusieurs années, Thierry Braillard a toujours eu une relation étroite avec l’OL. L’ancien ministre est notamment à l’origine de la création d’une section féminine au sein du club lyonnais.

Huit titres de championnes d’Europe, 15 titres de championnes de France… Depuis 2007, année du premier trophée remporté, l’OL est devenu une référence, une locomotive du football féminin que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. Si aujourd’hui, certains pays ont fait leur retard et que la concurrence est plus rude à battre, les Fenottes ont montré la saison dernière qu’elles restaient ce qui pouvait se faire de mieux. Cet essor et cette médiatisation portent le sceau de Jean-Michel Aulas qui n’a jamais hésité à mettre les moyens pour faire de l’OL un précurseur dans le domaine.

Néanmoins, le club n’est pas partie de zéro dans cette ascension et a pu compter sur le travail effectué par le FC Lyon pour s’imposer comme le club numéro 1. L’OL est née de la fusion avec le voisin local en 2004 après que le FCL a recherché des subventions auprès de la Ville de Lyon. En vain. Présent sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, Thierry Braillard, alors adjoint au maire en charge des Sports, a joué les intermédiaires.

"En 2002, j’avais rencontré le président du FCL féminin de l’époque qui s’appelait Paul Piémontese et il était cadre chez Renault Trucks. Il venait me voir en me disant que si le club voulait jouer les premières places, il fallait 50 à 100 000€ de plus de subventions annuelles. Sauf que les budgets étaient contraints et tous distribués donc je ne pouvais lui donner une réponse positive. L’OL commençant à gagner chez les garçons et à faire des tournées européennes, je croisais souvent Jean-Michel Aulas.

Et un jour, je lui ai dit qu’il était un passionné de football même si certains le voyaient encore avec des dollars dans les yeux donc pourquoi il n’irait pas sur le foot féminin. Seul Louis Nicollin était précurseur. Le président Aulas y est allé et le FCL est devenu l’OL féminin et comme le sponsor maillot de l’époque était Renault Trucks, Paul Piémontese a fait passer le message pour l’accélération du processus."

Après quatre titres de champion de France du FC Lyon, l’armoire à trophées n’a eu besoin de que trois saisons pour se garnir à nouveau avec le championnat de France. 33 autres sacres ont depuis suivi…