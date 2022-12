En fin de contrat en juin prochain, Moussa Dembélé a une situation qui attire. Si l’OL n’arrive pas à le prolonger, l’attaquant plairait à Aston Villa dès cet hiver.

C’est le fameux dilemme concernant les joueurs en fin de contrat. Faut-il les vendre afin de récupérer quelques millions et faire une croix sur le sportif ou inversement ? A l’OL, la question se pose puisque de nombreux joueurs sont bientôt libres de pouvoir s’engager où bon leur semble. Les cas Damien Da Silva ou Jérôme Boateng sont bien sûr à part mais ceux d’Houssem Aouar et Moussa Dembélé posent vraiment question. Pouvant apporter quelque chose dans le groupe de Laurent Blanc, peuvent-ils s’inscrire dans le projet des six prochains mois alors qu’ils pourraient plier bagage ? Aouar n’a pas écarté l’idée de prolonger dans son club formateur. Pour Dembélé, la donne est différente.

A la recherche d’un nouveau défi, l’attaquant lyonnais a repoussé les approches lyonnaises et son aventure devrait se terminer en juin prochain. A moins que l’OL et le joueur ne trouvent un terrain d’entente durant l’hiver avec un départ. Ce ne seraient pas les courtisans qui manqueraient. Galatasaray aurait soumis une première offre de 5M€ rejetée par le club lyonnais. Malgré six mois de contrat, ce dernier réclamerait huit millions d’euros pour Moussa Dembélé. Si la Turquie n’est pas sa destination prioritaire, la Premier League si et là-aussi le profil de l’ancien du Celtic plait.

Il y a eu un renseignement de Manchester United et selon les dernières nouvelles venus d’outre-Manche, Aston Villa convoite la signature de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais lors de la fenêtre de transfert de janvier. Avec Unai Emery arrivé quelques semaines avant la trêve, les Villans veulent se renforcer et l’entraîneur espagnol apprécierait depuis un certain temps Dembélé. Reste désormais à convaincre le joueur de rejoindre le 12e de Premier League quand, dans six mois, les offres pourraient être plus alléchantes…