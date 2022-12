Après Léo Dubois l’été dernier, Galatasaray et l’OL pourraient de nouveau s’asseoir à la table des négociations concernant un joueur lyonnais. Le profil de Moussa Dembélé plairait en Turquie.

Bruno Cheyrou avait déjà plus ou moins préparé le terrain sans avoir tous les aboutissants mais le flou autour du rachat du club pourrait bien avoir des conséquences sur le mercato hivernal de l’OL. Quand le patron de la cellule de recrutement annonçait il y a quelques semaines que l’effectif actuel serait à "90% celui qui finira la saison et que des ajustements seraient faits dans la limite de possible", c’est plutôt dans le sens des départs que les rumeurs se sont les plus vives. Quand peu de profils sont annoncés entre Rhône et Saône à trois semaines de l’ouverture du marché des transferts, la situation contractuelle de certains Lyonnais pousse forcément à pourquoi pas envisager un départ durant l’hiver. On parle bien évidemment d’Houssem Aouar ou de Moussa Dembélé, tous deux en fin de contrat à l’issue de la saison.

Cinq millions pour les six derniers mois de Dembélé

Face à la réalité économique et à la non volonté de prolonger, l’OL pourrait bien se décider à sacrifier le sportif pour récupérer quelques millions dans l’opération. Galatasaray l’aurait bien compris et plutôt que d’attendre que la concurrence prenne le dessus, les Rouge et Jaune seraient proche de passer à l’action pour Moussa Dembélé. Ayant déjà fait affaires avec l’OL pour la venue de Léo Dubois durant l’été, le club stambouliote serait prêt à proposer cinq millions d’euros pour les six derniers mois de contrat de l’attaquant d’après la presse turque. Une offre qui devrait être repoussée par la direction lyonnaise à la recherche de quelques pécules supplémentaires. Un refus qui n'enterrerait pas la piste, Galatasaray étant à la recherche d'un buteur.