OL : "Même si Textor achète le club, quel est le message envoyé ?"

Le feuilleton John Textor doit prendre fin mercredi soir. L’OL Groupe, via un communiqué, a annoncé que le 7 décembre 2022 serait la dernière date butoir pour l’Américain s’il veut racheter le club. Quarante huit heures décisives pour l’avenir du club.

Cette fois, c’est la dernière. Lundi, l’OL Groupe a tapé du poing sur la table une dernière fois dans le feuilleton John Textor et son rachat. Après deux jours accordés vendredi à l’investisseur américain, le conseil d’administration a décidé de laisser un dernier délai à Textor. L’Américain a jusqu’à mercredi soir pour réussir à convaincre les co-actionnaires de Crystal Palace d’accepter de voir le club anglais intégrer Eagle Football et donc faciliter le rachat de l’OL dans le même temps. A l’heure actuelle, c’est loin d’être mission gagnée malgré "les progrès significatifs" avancés par le clan américain. Comme annoncé sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, les relations sont loin d’être au beau fixe dans le board londonien et ce n’est pas la présence de John Textor à Londres durant le week-end pour assister à Crystal Palace - Botafogo qui a forcément fait bouger les lignes.

L’avenir de l’OL semble donc se jouer de l’autre côté de la Manche mais l’incertitude est elle bien présente entre Rhône et Saône. L’ultimatum fixé par l’OL à John Textor est presque vu comme un soulagement par certains dans la capitale des Gaules. Mercredi, tous les amoureux du club seront enfin fixés après six mois de discussions, de reports et de flou artistique. Pour le meilleur ou pour le pire ? Qu’importe la décision prise, l’OL ressortira forcément avec des séquelles de cet épisode qui remonte à la décision de Pathé et IDG Capital de vendre leurs parts du jour au lendemain, obligeant Jean-Michel Aulas a lancé un processus de ventre qu’il voyait certainement pour bien plus tard.

L'OL a besoin d'argent frais

A l’heure actuelle, voir John Textor racheter l’OL semble loin mais n’est pas non plus à exclure. Pour rappel, son financement vu comme bancal par certains a été validé par toutes les parties et la vente aurait déjà pu être conclue si l’engagement de Crystal Palace dans Eagle Football n’avait pas été une exigence obligatoire pour les prêteurs. Néanmoins, la solidité de l'Américain pose question...

"Quel message envoie John Textor en disant 'Je rachète l’OL mais je n’ai pas les fonds propres" alors que son ambition est de construire une équipe performante pour rivaliser avec le PSG ? On n’a déjà pas de cash pour acheter les actifs du club, s’est emporté Nicolas Puydebois lundi sur le plateau de TKYDG. Oui il va racheter notre club mais pour quoi faire ? Pour le revendre dans 3 ans et se faire du cash sur les actifs comme OL Vallée, le stade ?"

A Lyon, on se demande pourquoi l’OL s’obstine avec John Textor. L’une des raisons réside dans le fait que "Pathé et IDG veulent vendre. C’est eux qui veulent de l’argent et qui s’accrochent à Textor." Jean-Michel Aulas qui resterait trois ans de plus à la présidence aussi. Bien évidemment, l’OL Groupe s’est protégé avec des clauses en cas de non-vente mais si vente il n’y a pas, une nouvelle tentative de vente serait très certainement à un prix moins élevé qu’actuellement. Une situation qui n’arrangerait personne.

Le sportif voué à en pâtir ?

L’exemple AC Milan a montré que l’échec de négociation pour un rachat en avril dernier n’était pas forcément signe de descente aux enfers avec l'arrivée de RedBird Capital Partners quelques mois plus tard. Seulement le pedigree à l’échelle internationale et la situation économique des clubs sont différents. Durant la période de COVID, l’OL a contracté des PGE auprès de l’Etat qu’il doit encore rembourser. A l’heure actuelle, il a besoin d’argent frais et c’est ce qu’il manque. John Textor, bien que ce ne soit pas ses millions d’euros, peut l’apporter mais l’OL réfléchit déjà à "des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles."

En faisant presque une confiance aveugle à la banque Raine missionnée par Pathé et IDG et qui avait proposé et validé le projet Textor, l’OL pensait avoir trouvé le bon client avec l'Américain. Entre les promesses du début et le projet final, la réalité est bien différente. "Là on s’aperçoit qu’il active des leviers parce qu’il n’a pas les fonds propres. Ca pose question pour le futur, s'interroge notre consultant. S’il a besoin de financement ou de partenaires financiers pour racheter l’OL que va-t-il en être pour le recrutement, pour l’aspect sportif pour construire une équipe digne de ce nom ? C’est bien bon d’acheter tout le package avec le stade et toutes les ventes additionnelles mais l’OL reste un club de foot."

Si tout capote, il y aura urgence et surtout de nouveaux leviers à activer pour tenir le rythme à courte terme au moins. La vente de joueurs durant l’hiver pourrait bien devenir une nécessité tout comme une urgence de participation à la Coupe d’Europe. Mais c’est un peu le serpent qui se mord la queue avec une obligation de résultat sportif tout en vendant ses meilleurs actifs dans l’effectif… Il reste désormais à attendre le verdict de mercredi pour savoir quelle direction sera prise par l’OL non sans de nombreuses interrogations avec John Textor ou non.