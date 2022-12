Rachat : l’OL durcit le ton et accorde un ultime report à John Textor

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à la réunion du conseil d’administration dimanche soir, l’OL Groupe a communiqué un nouveau report au 7 décembre. Sans accord final de John Textor avec la Premier League à cette date, le club lyonnais mettra fin au projet américain.

La dernière ligne droite de la vente de l’OL à John Textor est lancée ! Elle sera positive ou négative mais trouvera comme issue finale le 7 décembre 2022. Quelques heures après s’être réuni, le conseil d’administration de l’OL Groupe a communiqué sur la suite à donner du projet de Textor pour le rachat du club. Après s’être vu offert vendredi dernier "un délai supplémentaire afin de finaliser les différentes étapes lui permettant de réaliser les opérations auxquelles il s’est engagé", John Textor a informé dimanche l’OL Groupe que des progrès avait été faits pour obtenir l’accord de toutes les parties mais qu’une rallonge de quelques jours lui serait nécessaire.

Ayant pris acte de cette demande, le conseil d’administration a finalement accordé un ultime délai à John Textor pour réaliser et trouver l’accord final avec les autres actionnaires de Crystal Palace et la Premier League. Une obligation pour que la vente de l’OL soit effective le 7 décembre 2022. Comme annoncé dans le communiqué du groupe, "une fois passé ce dernier délai, les Vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu’il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football".

En d’autres termes, cette date du mercredi 7 décembre 2022 va sonner comme la fin du processus de rachat. Reste à savoir si elle sera heureuse ou si les décideurs lyonnais auront perdu six mois à attendre des promesses qui n’auront pas été tenues par John Textor. Ce dernier est désormais au pied du mur et n’a plus que 48h pour finir de convaincre. Au risque de voir "l’OL Groupe considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles pour le cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées."