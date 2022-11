Censée être validée le 17 novembre dernier, la vente de l’OL a connu un nouveau contretemps à cause d’un document. Une semaine après, rien n’est encore bouclé, la faute aux parts de John Textor à Crystal Palace.

Est-ce les différents reports qui ont finalement eu raison de l’intérêt lié à la vente de l’OL à John Textor ? Une chose est sûre, l’enthousiasme entraperçu en juin dernier a depuis volé en éclat. Une semaine après la date du troisième closing et d’une vente encore repoussée, personne ne semble s’alarmer de ce nouveau contretemps. John Textor et le scénario de cette vente ont eu raison de la patience des supporters lyonnais. Le silence radio inquiète plus qu’autre chose entre Rhône et Saône pourtant l’optimisme est toujours présent dans les rangs du club lyonnais.

Crystal Palace doit intégrer Eagle Football

John Textor deviendra-t-il un jour l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe ? A l’heure actuelle, la réponse reste à la positive. Seulement, cette venue est encore et toujours suspendue à l’aval de la Premier League. Cet accord n’a rien à voir avec l’OL malgré ce qui peut être dit à droite à gauche. John Textor n’a pas besoin de ce document pour racheter le club lyonnais mais bien pour faire intégrer ses parts à Crystal Palace au sein d’Eagle Football. Ce qui n’est aujourd’hui pas le cas comme nous l’a soufflé une source interne. Botafogo et Molenbeek font déjà partie de "l’écurie" au contraire du club londonien et c’est aujourd’hui là où le deal bloque. Toutes les parties sont dans l’attente de la validation ou non de la Ligue anglaise.