OL : Dzsenifer Marozsan, 235 jours après

Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier, Dzsenifer Marozsan a fait son retour contre le FC Zürich. Un quart d’heure de jeu qui donne le sourire à Sonia Bompastor.

Depuis sa reprise de l’entraînement collectif il y a trois semaines, l’heure était de savoir quand Dzsenifer Marozsan allait faire son retour dans le groupe de l’OL. Si la réception du Havre après la trêve internationale avait un temps été vu comme cette fameuse libération, il a fallu patienter quelques jours de plus. Face à la cascade de blessures dans l’entrejeu et à une condition physique retrouvée, Dzsenifer Marozsan est apparue pour la 1re fois depuis avril dernier dans le groupe des Fenottes.

"Toujours contente de retrouver des joueuses en tant qu’entraîneure parce que dernièrement je n’ai pas eu beaucoup de choix à faire dans les compositions d’équipe mais aussi dans la gestion des temps de jeu. Plus vite on va retrouver des joueuses dans l’effectif et mieux ce sera, a réagi Sonia Bompastor après la rencontre. Je suis ravie après sept mois d’absence de retrouver une joueuse qui a du talent techniquement. Ca va nous faire du bien dans la maitrise et la gestion du ballon au milieu. Elle a beaucoup d’expérience donc par les temps qui courent, on prend."

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la domination lyonnaise jeudi à Zürich a permis à l'entraîneure de l'OL de gérer les temps de jeu des unes et des autres. Quand certaines ont pu souffler, d’autres comme Marozsan ont pu retrouver du rythme. 235 jours après sa dernière apparition contre Guingamp, la milieu allemande a ainsi retrouvé les terrains pendant un quart d’heure face au club suisse. Une bonne nouvelle dans une formation lyonnaise plus souvent la mine déconfite que souriante quand il s’agit de parler de l’état physique des joueuses. Ce n’est pas Sonia Bompastor qui va bouder son plaisir d’avoir une joueuse en plus dans son groupe, qui plus est d’expérience.