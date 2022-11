Vainqueur de son premier match en Ligue des champions (0)3), l'OL a retrouvé le sourire. Sonia Bompastor aussi face à la prestation collective de ses joueuses et de la confiance acquise avec ces trois buts.

Les trois points assurés

"On l’avait dit en veille de match, la victoire était impérative et on était dans l’obligation de ramener les trois points à la vue de notre situation. Je suis assez satisfaite sur le résultat avec trois buts marqués et aucun encaissé. Des joueurs offensives Melvine (Malard) et Signe (Bruun) qui marquent, ça peut être un déclic au niveau de la confiance pour elles personnellement mais aussi pour l’équipe. Beaucoup de choses positives."

Le placement de Le Sommer

"On l’avait replacé un petit peu plus bas sur le terrain. C’est un poste qu’elle connaissait mais pas forcément celui où elle a le plus de repères. Avec son expérience, elle sait occuper cette position. Elle a été intéressante dans l’utilisation du ballon et faire le lien entre le milieu et l’attaque donc c’est intéressant. Delphine (Cascarino) a elle créé pas mal de situations de déséquilibre et de centres contre cette équipe de Zurich. Elle doit faire encore plus parce qu’avec ses qualités de vitesse, elle doit être plus tueuse notamment dans ses choix devant le but. C’est un bon match."

Le retour de Marozsan

"Toujours contente de retrouver des joueuses en tant qu’entraîneure parce que dernièrement je n’ai pas eu beaucoup de choix à faire dans les compositions d’équipe mais aussi dans la gestion des temps de jeu. Plus vite on va retrouver des joueuses dans l’effectif et mieux ce sera. Je suis ravie après sept mois d’absence de retrouver une joueuse qui a du talent techniquement. Ca va nous faire du bien dans la maitrise et la gestion du ballon au milieu. Elle a beaucoup d’expérience donc par les temps qui courent, on prend."

La prestation de Malard

"Elle a été très active sur le front de l’attaque avec beaucoup de demande et de justesse dans son jeu et ses choix. Elle a marqué donc c’est une prestation qui me satisfait et qui correspond aux attentes du haut niveau. Son but permet à l’équipe de bien rentrer dans le match et de prendre confiance."

Le jeu pratiqué par Zürich

"Zürich était avec un bloc un peu plus bas en première mi-temps et nous a attendues donc on avait plus d’espace et moins de pression pour ressortir le ballon. En deuxième, elles sont venues nous chercher beaucoup plus haut et ça a généré des pertes de balle dans la sortie. Il faut qu’on continue à travailler pour pouvoir ressortir proprement malgré le pressing adverse. J’étais malgré tout sereine comme on menait au score."

Les entrées de Benyahia et Becho

"Je suis souvent très exigeante avec les jeunes, je ne leur laisse pas beaucoup de liberté. Je sais qu’elles ont de la qualité et elles l’ont montré."