FC Zürich - OL (0-3) : Malard et Bruun ont rétabli la connexion

Dos au mur après deux matchs, l’OL a pu compter sur une efficacité offensive retrouvée pour faire la différence à Zürich. Melvine Malard et Signe Bruun, en difficulté depuis le début de la saison, en ont été le symbole. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Malard et Bruun ont retrouvé la mire

Il y avait quatre matchs que l’OL n’avait plus vu ses attaquantes trouver le chemin des filets. Mercredi, Sonia Bompastor avait appelé de ses voeux que la confiance revienne ce jeudi face au FC Zürich. L’entraîneure lyonnaise a été entendue. Pas de Lindsey Horan ou Wendie Renard pour jouer les sauveuses. Les Fenottes s’en sont remises à leurs attaquantes pour faire la différence et c’est tant mieux. Il faudra voir contre une adversité plus relevée mais en retrouvant la mire, Melvine Malard et Signe Bruun ont retrouvé de la confiance.

Tous les maux du début de saison ne se sont pas évaporés en 90 minutes mais c'est peut-être la première marche d'une rédemption. Après une première passe involontaire sur le 1er but de la saison de la Danoise, Malard a montré de la justesse technique avec cette remise de la tête bien sentie pour le doublé de Bruun. L’OL se voulait offensif et il a plutôt réussi son pari suisse.

Le flop : Daniëlle van de Donk

Sonia Bompastor avait choisi de tout miser sur l'attaque avec pas moins de cinq joueuses au profil offensif. Le pari a été gagnant avec le doublé de Bruun et le but de Malard. Eugénie Le Sommer s'est également montrée intéressante collectivement au contraire de Van de Donk. La Néerlandaise, dans un rôle plus reculé entre Horan et le front de l'attaque, n'a pas eu le rayonnement attendu. C'est un peu le constat qui est fait ces dernières semaines. Ayant démarré sur les chapeaux de roue après sa grosse blessure de la saison dernière, "VDD" semble accuser le coup physiquement et ça s'en ressent techniquement. Moins juste, elle n'a pas réussi à peser dans un match qui avait tout du scénario parfait pour reprendre des couleurs.