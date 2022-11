Ligue des champions : l’OL décroche un 1er succès à Zürich (0-3)

Dans l’obligation de gagner, l’OL n’a pas eu à forcer son talent face au FC Zürich (0-3). Ayant fait le break dès la 1re mi-temps, les Lyonnaises se relancent dans cette campagne européenne.

Le contrat avait été fixé par Sonia Bompastor mercredi et il a été rempli. Après deux contreperformances contre Arsenal (défaite 5-1) et la Juventus Turin (1-1), l’OL se devait de l’emporter face au FC Zürich pour continuer à croire en ses rêves de doublé. Enfin plus que le doublé, en ses chances de qualification. Contre une valeureuse mais limitée équipe suisse, les Fenottes n’ont pas forcément eu besoin de forcer pour faire la différence (0-3). Il faut dire qu’après seulement quatre minutes de jeu, les Lyonnaises ont réussi à faire ce qu’elles avaient tant de mal depuis le début de la saison.

Ouvrir rapidement le score pour "faire mal" comme l’avait souhaité Sonia Bompastor. Prolongée en début de semaine, Melvine Malard a parfaitement fêté ce nouveau contrat avec l’ouverture du score. Semblant plus libérée même si certaines décisions restent encore trop individuelles, l’attaquante lyonnaise s’est involontairement montrée décisive sur le but du break lyonnais. Après avoir parfaitement décalé Eugénie Le Sommer, la Réunionnaise a vu son contrôle raté se transformer en passe décisive pour Signe Bruun (2-0, 34e). A son avantage contre Le Havre, la Danoise valide enfin cette bonne passe individuelle avec un but, son premier de la saison. Et même un deuxième sur une nouvelle offrande de Malard cette fois bien sentie (66e).

Marozsan a rejoué au football

Dans un système hybride entre le 4-4-2 ou le 4-1-4-1 avec Lindsey Horan plus reculée, l’OL s’est enfin montré offensif même s’il a encore péché. Avant que Bruun ne fasse le break, Delphine Cascarino avait été mise en échec par la portière adverse quelques secondes auparavant tandis que Eugénie Le Sommer (31e), Benyahia (86e) ou encore Malard (50e, 54e) se sont essayées de loin. Tout n'est pas encore parfait face à une équipe de Zürich qui ne s'est pas montrée à l'attaque mais par les temps qui courent s'imposer par trois buts d'écart est toujours bon à prendre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le large score a permis à Dzsenifer Marozsan de faire son retour à la compétition pendant un quart d'heure.