OL : le duo Horan - Bruun, un véritable poison pour Le Havre (1-0)

Face au Havre, l'OL a retrouvé un peu le sourire en gagnant 1 à 0. Une victoire permise notamment grâce aux prestations de Bruun et Horan. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : le duo Horan - Bruun

Face au Havre, elles auront été les deux joueuses les plus dangereuses du côté de l’OL. Lindsey Horan et Signe Bruun ont pesé sur la défense adverse. Bien sûr, l’Américaine a marqué, ce qui rehausse encore sa prestation. Mais en plus de ça, la milieu de terrain a, comme à son habitude, gagné beaucoup de duels qui ont permis aux Fenottes de rester haut sur le terrain. L’attaquante n’a pas connu le même bonheur. Mais elle n’était pas loin à plusieurs reprises de trouver la faille, spécialement sur ce but refusé pour hors-jeu ou encore sur sa tête sur le poteau. Au-delà des statistiques, elle a été l’élément offensif le plus en vue et le plus en réussite sur le plan technique. Elle s’est souvent proposée pour offrir une solution au cœur du bloc havrais, où elle a offert un relai intéressant.

Le flop : des attaquantes encore muettes

Cela fait désormais quatre matchs complets qu’une attaquante de l’Olympique lyonnais n’a pas inscrit le moindre but. Il faut remonter à la réalisation de Melvine Malard contre Arsenal pour voir une joueuse offensive rhodanienne marquer. Cela en dit aussi long sur les difficultés rencontrées par l’OL dans ce secteur de jeu. Ce dimanche face au Havre, ni Malard, ni Bruun ni Cascarino n’ont trompé la gardienne adverse. Le Sommer est elle aussi restée muette. Pourtant, les situations ont existé et, surtout pour la Danoise, elles ont même parfois été franches. Si les Fenottes veulent conserver leurs titres, il faudra que tout ce petit monde trouve enfin la solution, car les milieux de terrain, à l’image de Lindsey Horan, ne pourront pas toujours sortir l’équipe d’une mauvaise passe. En ce sens, les absences pour une longue durée de Macario et Hegerberg pèsent lourd dans la balance.