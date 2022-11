D1 : l'OL réagit en battant Le Havre (1-0)

Daniëlle van de Donk (OL Féminin) (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sans vraiment convaincre ni trembler, l'OL s'est imposé face au Havre ce dimanche (1-0). Lindsey Horan a une nouvelle fois délivré les Fenottes.

Sommé de réagir après le triste match nul à Guingamp lors de la journée précédente (0-0), l’OL a entamé plutôt dans le bon sens cette affiche face au Havre. Sans trop de surprise, il a beaucoup eu le ballon, mais il s’est constamment heurté au mur normand, mais également à ses imprécisions techniques. Durant 45 minutes, Delphine Cascarino et ses coéquipières ont multiplié les passes et les centres aux abords de la surface adverse, sans réussite et sans véritablement inquiéter la gardienne havraise, sauf sur ce ballon en début de partie qui a traversé la zone des 6 mètres, mais aucune Rhodanienne pour le pousser au fond.

Puisque c’était difficile dans le jeu, les Fenottes s’en sont remises à un coup de pied arrêté. Lindsey Horan a trouvé la faille sur coup franc direct à la 49e pour l’ouverture du score (1-0). Un peu plus incisives et pressantes ensuite, les championnes de France et d’Europe ont continué de pousser pour se mettre à l’abri d’un retour adverse. Ce deuxième but n’est jamais arrivé, même si Eugénie Le Sommer, pour son retour, Signe Bruun et Inès Benyahia n’étaient pas loin de doubler la mise (79e, 81e, 84e et 90e).

L'OL se reprend avant une semaine décisive

Grâce à cette courte victoire, les joueuses de Sonia Bompastor reprennent la tête de la D1 au PSG qui avait lui aussi gagné ce dimanche. Avec 22 points en 8 journées, elles conservent un bon rythme avant de connaître une semaine décisive. Elles iront à Zurich jeudi pour le 3e match de la phase de poules de la Ligue des champions. L'OL voyagera dans la foulée, dimanche, sur le terrain du Paris FC, actuellement 3e du championnat.