Les U19 de l'OL laissent échapper la victoire face à l'ASPTT Dijon

Les U19 de l'OL ont laissé deux points en route ce dimanche. Face à l'ASPTT Dijon ce dimanche, les Lyonnais ont concédé l'égalisation en fin de match (1-1).

Une vraie contreperformance. Ce dimanche, les U19 de l'OL recevaient la lanterne rouge, l'ASPTT Dijon, lors de la 13e journée de championnat. S'ils ont bien entamé la rencontre avec l'ouverture du score de Romain Perret (1-0, 14e), les Lyonnais n'ont pas réussi à se mettre à l'abri ensuite.

En deuxième période, le match est devenu plus tendu et les cartons jaunes se sont multipliés pour les deux équipes. A la 61e, un joueur dijonnais a été exclu pour deux avertissements, imité quelques minutes plus tard par Yacine Chaïb (66e). A 10 contre 10, les Gones tenaient encore la victoire jusqu'à la 90e et à un but contre son camp de Prince Mbatshi (1-1).

Ce résultat laisse le groupe d'Eric Hély en milieu de tableau. Il est provisoirement 6e avec 22 points en attendant de connaître les autres résultats. Cette 7e sortie sans défaite a un goût amer pour les Rhodaniens qui enchaînent surtout un 3e résultat nul consécutif. Le prochain rendez-vous ne sera en plus pas évident avec un déplacement à Troyes qui joue les premiers rôles cette saison.