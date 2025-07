Mercato : l’OL Lyonnes signe une Norvégienne de 16 ans

En plus de miser des joueuses pouvant permettre de retrouver les sommets de l’Europe, l’OL Lyonnes mise sur le futur. Le club rhodanien a annoncé la signature pour trois saisons de Elida Kolbjørnsen, âgée de 16 ans.

Ce n’est un secret pour personne, l’OL Lyonnes veut retrouver son trône en Europe après trois saisons sans sacre. Pour se faire, la direction lyonnaise a choisi d’effectuer un large renouvellement d’effectif avec pas moins de sept départs et l’arrivée de cinq joueuses. Six désormais même si la nouvelle recrue n’a pas vocation à aider tout de suite les Fenottes à régner sur le Vieux Continent. Ce mercredi, le club a annoncé la signature pour trois saisons d’Elida Kolbjørnsen. Une joueuse qui arrive tout droit de Norvège et qui est bientôt âgée de 17 ans (le 6 août).

Un premier contrat pro à 15 ans

Un recrutement sur l’avenir donc avec la milieu de terrain, qui a déjà goûté au monde professionnel. Formée à Stabæk, Kolbjørnsen y a signé son premier contrat pro en août 2023. Cela lui a permis de goûter à la première division norvégienne avec un premier but pour son premier match. En débarquant entre Rhône et Saône, l’internationale U17 norvégienne ne va pas rejoindre tout de suite le groupe de Jonatan Giraldez. Elle évoluera d’abord au sein de l’Académie afin de poursuivre son apprentissage du haut niveau.