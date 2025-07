OL Académie : les U19 affronteront ceux de Nantes le 30 juillet

Dans le cadre de leur préparation estivale, les U19 de l’OL se rendront dans le Pays de la Loire pour disputer un match amical contre Nantes avant le tournoi Carisport.

Il n’y a pas que le groupe professionnel et la réserve qui ont repris le chemin de l’entraînement. Depuis mardi, les U19 de l’OL ont également lancé leur préparation estivale, avec la reprise du championnat fixée au week-end du 24 août. Un peu plus d’un mois de travail donc pour Florent Balmont et ses joueurs afin d’être fin prêts pour le lancement de cette nouvelle saison. Comme écrit mercredi, les jeunes Lyonnais disputeront un tournoi sur deux jours début août (2 et 3 août). En marge du tournoi Carisport, les coéquipiers d’Adam Alioui auront fait une halte du côté de Cholet. Le mercredi 30 juillet, les U19 affronteront ceux de Nantes.

Un périple pour créer un esprit de groupe

Cette rencontre amicale se jouera à 19h au stade de la Cure au Puy-Saint-Bonnet, commune rattachée à Cholet. Ce périple dans le Pays de la Loire sera l’occasion de créer certaines affinités et de serrer les liens d’un groupe qui a connu quelques modifications durant l’été. Cinq recrues sont arrivées tandis que certains joueurs comme Tiago Goncalves ou Adil Hamdani ont été promus avec la réserve.