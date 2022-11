D1 féminine : l’OL perd ses premiers points à Guingamp (0-0)

Amandine Henry (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dominateur et proche de refaire le même coup que face à Fleury, l’OL a finalement été tenu en échec à Guingamp (0-0). Les Fenottes restent malgré tout en tête du classement avec le nul .

Le sans-faute depuis le début de la saison a pris fin ce samedi après-midi. Déjà proche de perdre ses premiers points le week-end dernier face à Fleury, l’OL n’a su passer entre les gouttes bretonnes une semaine plus tard. Comme lors de la 6e journée, les Fenottes ont dominé Guingamp avec une possession largement supérieure. Mais qu’elle fut stérile. Face à la lanterne rouge du championnat qui n’avait toujours pas inscrit le moindre point en six matchs, les Lyonnaises n’ont jamais réussi à mettre ce petit grain de folie dans le jeu pour inquiéter vraiment les Bretonnes. Il y a bien eu une des scènes de panique à quelques minutes de la fin avec un ballon naviguant dans la surface guingampaise et une frappe de Morroni rasant le poteau (90+2e) mais Cindy Perrault n’a pas été mise en danger outre mesure par les joueuses de son ancien club.

L’OL avait pourtant un bon coup à jouer dans cette 7e journée. Avec le nul (2-2) du PSG contre Montpellier, les joueuses de Sonia Bompastor avaient l’occasion de prendre quatre points d’avance au classement. Ce sera finalement un statu quo avec toujours deux points en faveur du club rhodanien mais ce ne sera clairement pas une satisfaction. Depuis le début de la saison, certaines victoires avaient été acquises à l’expérience plus qu’à la qualité du jeu produit. Samedi, ça n’a pas suffit et le petit coup de pouce ordinaire n’a cette fois pas été au rendez-vous. L’OL a dominé, a eu 20 tirs pour "seulement" 8 cadrés mais n’a pas trouvé l’ouverture tant attendue avec les entrées de Malard, Horan ou encore Bahlouli. L’OL perd ses premiers points cette saison. Un contretemps qui risque de ne pas faire du bien à des têtes déjà bien lourdes…