En place depuis un an et demi, Sonia Bompastor a réussi à remettre l’OL sur le devant de la scène nationale et européenne. Une belle prouesse quand l’entraîneure lyonnaise doit composer avec les blessures de ses joueuses depuis sa prise de fonction.

Depuis le nul contre la Juventus Turin, jeudi dernier, Sonia Bompastor a franchi la barre des 50 matchs dirigés à la tête de l’Olympique lyonnais. Au cours de 18 mois de règne, l’entraîneure de l’OL a réussi à remporter le championnat et la Ligue des champions dans une saison dernière de reconquête. Elle a aussi dû faire avec les contretemps liées aux nombreuses blessures de ses joueuses. Actuellement, les absentes se comptent presque sur les dix doigts de la main.

Avec neufs blessées, l’OL se retrouve fortement démuni et le début de campagne européenne en est le symbole. Quand Arsenal a pu faire entrer une Vivianne Miedema, les Fenottes ont un banc marqué par la jeunesse. En attendant certains retours dans les prochaines semaines, Bompastor doit bricoler encore et toujours. D’après une statistique fournie sur OLPlay, elle n’a jamais réussi à aligner deux fois de suite la même équipe à cause de tous ces pépins. Une statistique qui semble impensable après 51 matchs et qui est pourtant bien réelle.