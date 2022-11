Jérôme Boateng a fait son retour à l’entraînement de l'OL

Absent mercredi pour se rendre à Munich, Jérôme Boateng a fait l’aller-retour. Rentré dans la soirée à Lyon, le défenseur allemand était de retour à l’entraînement ce jeudi.

Pour la fatigue physique et psychologique, on repassera. A quatre jours de l’Olympico, Jérôme Boateng s’est offert un aller-retour express en Bavière pour suivre la décision prise par les juges concernant son procès pour "coups et blessures volontaires" envers son ex-compagne. Ayant reçu l’autorisation de se rendre à Munich, le défenseur central avait loupé la reprise de l’entraînement mercredi. Mais comme il y a deux semaines avant Montpellier, le séjour bavarois a été de courte durée. Une fois son amende de 1,2 million d’euros prononcée, Boateng a rapidement pris le chemin de Lyon.

Revenu dans la soirée dans la capitale des Gaules, le défenseur de l’OL était de nouveau sur le terrain d’entraînement ce jeudi. A trois jours du choc contre l’OM, Jérôme Boateng a participé à l’entraînement collectif matinal comme si de rien n’était. De toute façon, Laurent Blanc avait déclaré ne parler que du sportif avec son joueur même s’il concède que "ce ne doit pas être facile tous les jours."