Malo Gusto et Dimitri Payet (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Avec la relégation de Saint-Etienne, les supporters de l’OL n’ont pas de derby à se mettre sous la dent. Le contexte est différent mais la rivalité entre le club lyonnais et l’OM a fait du rendez-vous de dimanche un duel des plus attendus entre Rhône et Saône.

Ils seront au maximum 200 à Marseille mais bien plus devant leur télévision ou encore au stade de Gerland pour l’événement des Bad Gones. Si l’autorisation de se déplacer dans les Bouches-du-Rhône n’a pas forcément été accueillie avec le sourire, la faute aux conditions strictes et au faible nombre de places attribuées, le choc contre l’OM dimanche est forcément attendu. Dans cette saison sans derby et sans le piment d’une rivalité régionale, l’Olympico représente cette dose d’adrénaline qui fait aujourd’hui défaut avec les Verts en Ligue 2. Les enjeux sportifs ou régionaux sont bien différents mais la rivalité presque aussi vivace.

"Le derby reste toujours à part. C’est la fierté de la région qui est en jeu mais avec Marseille, c’est une autre fierté qui se joue, nous souffle-t-on en interne. Elle est vraiment sportive alors qu’avec les Verts, c’est avant tout symbolique puisque niveau sportif, il y avait un certain creux depuis 20 ans."

Des prises de bec sur et en dehors du terrain

Dimanche, l’OL et l’OM ne se battront pas pour savoir qui sera le dauphin du PSG au soir de la 14e journée. Cet Olympico est celui de deux bêtes blessées aux dynamiques contraires. Des trajectoires qui ne font que renforcer l’intérêt pour cette rencontre déjà électrique de nature. Avec Laurent Blanc, un ancien de la maison marseillaise, les Lyonnais ont retrouvé un brin d’espoir avec ces deux victoires consécutives. Cet affrontement dans le sud de la France arrive presque au bon moment avec la possibilité de confirmer un peu plus ce renouveau mais surtout de se rapprocher à un point de l’adversaire de la soirée.

Car à Marseille, c’est la soupe à la grimace depuis quelques temps. Après un bon départ, les hommes d’Igor Tudor viennent d’être éliminés de toutes compétitions européennes et restent sur un nul et trois défaites en championnat. Des trajectoires différentes mais l’Olympico a prouvé par le passé qu’il restait un match à part. Que ce soit au Vélodrome ou au Parc OL, l’antagonisme n’a fait qu’augmenter au fil des années et de décisions ou faits de jeu sujets à polémique.

"C’est le duel des Olympiques mais c’est plus que ça. Comme avec Sainté, c’est un peu le club bourgeois contre le club populaire, avance Benoit qui a pris ses places pour Gerland pour l’événement des Bad Gones dimanche. Le fait que les deux clubs se retrouvent depuis quelques années à la lutte au classement n’a fait que renforcer cette "haine" entre les deux camps. Quand l’OL dominait, cette rivalité n’existait pas."

A chaque saison sa polémique

Le constat peut aussi se faire lors de la suprématie marseillaise dans les années 90 mais c’est aussi la preuve que cette rivalité n’en est qu’à ses balbutiements. Treize ans après, tout le monde se rappelle encore de ce fameux 5-5 à Gerland, considéré par certains comme le plus beau match de l’histoire du championnat de France. Un scénario "hitchochien" qui a donné un peu plus de grain à moudre à cette rivalité qui commençait à poindre le bout de son nez à la fin des années 2000.

A l’intérieur du club lyonnais, ce match représente une bascule dans les relations tout comme le fameux match de mars 2015 au Vélodrome avec un but polémique refusé à l’OM. Avec un OL rentré dans le rang après des années de domination, le duel a gagné en intérêt sportifs, financiers. Les prises de bec de Jean-Michel Aulas avec Pape Diouf, Vincent Labrune ou Jacques-Henri Eyraud n’ont fait que renforcer cette concurrence entre deux clubs que tout oppose finalement.

Entre jets de bouteille, poupée de Valbuena pendue et autres provocations de tout genre dans les tribunes ou sur les réseaux, le duel OM - OL est attendu et est devenu un rendez-vous incontournable de la saison de Ligue 1. Même dans un calendrier infernal comme celui de cette année car "juste avant la trêve, ça peut relancer notre saison" poursuit-on en interne. Il ne dépassera certainement jamais un PSG - OM à l’échelle internationale avec la constellation de stars parisiennes mais à Lyon, il est devenu la première date cochée sur le calendrier maintenant que le voisin stéphanois mange son pain noir dans l’antichambre de l’élite.