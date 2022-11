OL : un milieu de terrain encore en rodage

Dans la victoire contre Lille, le changement tactique de Laurent Blanc a été mis en avant. Bousculé en première mi-temps, le milieu a retrouvé un certain équilibre en deuxième, preuve que tout n’est pas encore parfait à l’OL.

Il y a bien longtemps que ces petits détails n’avaient pas tourné en faveur de l’OL. Dimanche, le club lyonnais est sorti victorieux de son duel contre Lille au Parc OL mais l’analyse à froid aurait pu être toute autre si certains événements du match avaient connu une issue différente. Laurent Blanc peut remercier Alexandre Lacazette d’avoir offert les 3 points mais le but du capitaine lyonnais aurait pu compter pour du beurre si Jonathan David n’avait pas vu son lob heurter la barre d’Anthony Lopes ou si ce dernier n’avait pas réalisé quatre arrêts importants face aux Lillois.

Si l’arrêt sur Angel Gomes a été en deuxième mi-temps, le portier a été rassurant durant le premier acte quand l’OL prenait l’eau de toute part. Ayant maintenu son 3-5-2 contre le LOSC, Laurent Blanc s’est rapidement aperçu que la stratégie n’avait pas été la bonne. Si aujourd’hui le coup tactique à la pause est mis en avant, la volonté du coach de ne pas froisser les égos dès les premières 45 minutes auraient pu couter cher. Dans ce premier acte, le trio Aouar - Caqueret - Mendes a été débordé de tous les côtés. Le résultat d’un problème tactique collectif qui montre néanmoins que malgré les deux victoires de suite, tout n’est pas réglé entre Rhône et Saône et que la lune de miel avec Blanc doit encore connaitre quelques ajustements.

"On n’avait pas la maitrise du milieu. Cette équipe de Lille, de par son style de jeu et de ses joueurs, faisait en sorte d’être quatre au milieu et on était trois défenseurs centraux pour un attaquant, avait noté Laurent Blanc après le match. On a vite repéré ce problème-là mais je ne voulais pas changer de suite pour un souci collectif mais à la mi-temps, il fallait rajouter un milieu et surtout un milieu qui avance."

Caqueret entre deux eaux

L’équilibre a été rétabli avec un passage en 4-4-2 et l’entrée de Johann Lepenant. Principale victime de l’arrivée du nouveau coach, l’ancien Caennais lui a prouvé en 45 minutes les raisons de son arrivée mais aussi ce statut de satisfaction du mercato estival avec Nicolas Tagliafico. Il n’est pas passé loin du rouge après une deuxième faute certes involontaire mais grossière mais Lepenant a pu libérer Thiago Mendes de certaines charges, se contentant d’être une deuxième lame à la récupération. Lepenant a aussi réussi ce que Maxence Caqueret n’avait pas fait en première période en défendant en avançant. "Le petit Johann a fait ça à merveille. Il l’avait fait durant la semaine lors d’une opposition et il avait été très bon. J’ai trouvé un joueur qui défend bien mais surtout en avançant."

Face à la supériorité lilloise, Caqueret a beaucoup couru pour colmater les brèches mais à force de décalage par les côtés, les espaces se sont ouverts entre lignes. Weah ou Gomes ont navigué dans les intervalles et finalement, le bloc compact voulu avec le 3-5-2 s’est retrouvé pris au piège. Dans le duel tactique, Fonseca a remporté la première manche contre Blanc. Quand l’OL a réussi tant bien que mal à récupérer le ballon, l’utilisation dans la foulée n’a pas été loin du néant. Caqueret n’est pas avare d’efforts mais techniquement, c’est encore très perfectible.

Aouar doit être une caution technique après la trêve

Le constat est fait depuis longtemps, le jeune Lyonnais ne doit pas être la rampe de lancement des offensives rhodaniennes. Il avait Bruno Guimarães et Lucas Paquetà à une époque, il faut maintenant attendre que Houssem Aouar ou même un Jeff Reine-Adelaïde retrouvent la plénitude de leur physique. Dimanche, Aouar a été plutôt simple dans son jeu et a fait du bien techniquement pour soulager certaines situations mais il pêche encore athlétiquement. "Il doit aller provoquer l’adversaire direct pour aller créer de l’incertitude. Il a beaucoup joué avec Tagliafico mais trop en première intention et pas assez en fixant puis en décalant, a pointé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Il faut de la patience avec lui, il doit retrouver du rythme car pour l’instant, ça manque d’intensité dans ses courses."

Ce constat a été fait par Laurent Blanc qui avait mis en avant "l’intensité adverse" pour expliquer la performance de son joueur. Il place malgré tout de gros espoirs sur l’international français qui ne "sera que meilleur dans le futur". Il y a bien une embellie chez le joueur et l’OL ne peut que s’en féliciter. Pour retrouver les sommets, le club ne peut se passer d’un Aouar au top physiquement et techniquement. Le cheminement est encore long mais le pragmatisme instauré par Blanc jusqu’à la trêve porte pour le moment ses fruits. Le visage fin décembre sera bien différent de celui jusqu’au 11 novembre. Ceux des joueurs également.