L'OL a plié mais n'a pas rompu et enchaîne contre Lille (1-0)

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après sa victoire contre Montpellier, l'OL a enchaîné à domicile contre Lille. Une courte victoire mais qui permet aux Lyonnais de complètement se relancer et d'aborder le déplacement à Marseille avec le plein de confiance.

On attendait un spectacle des grands soirs à Décines ce dimanche mais c’est finalement une bataille tactique que se sont livrés l’OL et Lille sur la pelouse du Parc OL. Dans cette dernière rencontre de la 13e journée de Ligue 1, l’excitation était forcément grande entre Rhône et Saône. Après la première victoire depuis le 4 septembre le week-end dernier à Montpellier, l’espoir est revenu en même temps que Laurent Blanc s’est assis sur le banc lyonnais. Ce dimanche marquait la première du technicien français face à ses nouveaux supporters et lui qui avait été impressionné par le Grand Stade n’a dû qu’être conforté dans son avis.

Lopes a maintenu le bateau à flot

Face à Lille, il a régné une ambiance des grandes soirées européennes dans les travées décinoises. Sur le terrain, ce fut autre chose. Ayant choisi de conserver son 3-5-2, Laurent Blanc a voulu miser sur ce qui marchait avec une base défensive solide. La première mi-temps lui a donné raison. Face à des Lillois très entreprenants, l’OL a subi mais ne sait finalement pas retrouvé en danger outre mesure. En réalité, les occasions dangereuses adverses sont avant tout venues d’erreurs individuelles des joueurs lyonnais.

Si Jonathan David a failli climatiser le Parc OL avec un lob venu s’écraser sur la barre de Lopes, il peut remercier deux errements consécutifs de Thiago Mendes et Malo Gusto sur un corner de l’OL… Sauvé par sa barre, Anthony Lopes a soufflé un grand coup mais a aussi fait ce qu’il fallait pour maintenir les siens en vie. Il n’a pas été sur-sollicité comme cela aurait pu être le cas par le passé mais le portier a été magistral sur un enroulé d’Angel Gomes (69e) ou des ballons bien sentis de David (20e, 69e, 72e) et Weah (42e).

Des entrants percutants

Plutôt solide défensivement, l’OL a clairement manqué de génie offensif dans ce dispositif en 3-5-2 qui n’a finalement duré que 45 minutes. Conscient du manque de liant à la ressortie du ballon, Laurent Blanc s’est ajusté à la pause avec un passage en 4-4-2 et l'entrée de Johann Lepenant à la place de Damien Da Silva. Cette réorganisation a au moins eu le mérite de voir un OL plus emballant et bien moins stressé avec le ballon. Ca ne s’est pas concrétisé par de réelles occasions la faute à des approximations techniques.

Sur un parfait jeu à trois, Lacazette a gâché une belle situation à cause d’un mauvais contrôle. Mais le capitaine s’est parfaitement rattrapé à un quart d’heure de la fin ! Sur un coup franc rapidement joué, Reine-Adelaïde a joliment senti l’appel de Tagliafico qui s’est encore mué en passeur décisif pour servir sur un plateau le numéro 10. Le Parc OL a exulté et il y avait de quoi. L'OL enchaîne une deuxième victoire de suite et retrouve le sourire. Le déplacement à Marseille dans une semaine s'annonce électrique.