OL : Laurent Blanc a noté un "changement de mentalité"

A deux jours de recevoir Lille, Laurent Blanc s'est confié sur la semaine de travail après le succès à Montpellier. L'entraîneur de l'OL a noté plusieurs aspects positifs, dont un "changement de mentalité".

La victoire à Montpellier (1-2) la semaine passée sera-t-elle fondatrice pour l'OL ? Une partie de la réponse sera dévoilée dimanche soir à l'issue de la réception de Lille lors du choc de la 13e journée de Ligue 1. Avant cela, Laurent Blanc a longuement évoqué le travail de ses derniers jours du côté du centre d'entraînement, avec notamment un "changement de mentalité" souligné par le coach.

La semaine de travail après la victoire à Montpellier

"On a bien travaillé cette semaine. Les joueurs sont en train de comprendre notre manière de fonctionner. Ça se passe de mieux en mieux. L'équipe répond bien à ce qu'on propose et à ce qu'on recherche. Nous sommes mieux sur le plan athlétique et physique, on a pu le voir face à Montpellier. Dans les périodes de doute, les moments où tu gagnes 2 ou 3 à 0 sereinement, cela n'arrive pas comme ça. Il y a des échéances à traverser. Mais j'espère que dans le futur ça se produira.

Il y a beaucoup d'améliorations depuis que je suis arrivé. Les cartes sont redistribuées et tout le monde a intérêt à se montrer sous son meilleur visage. Au niveau de l'intensité et d'implication, l'entraînement est déjà meilleur. Cela se traduit par des matchs plutôt maîtrisés, même s'il y a eu la défaite à Rennes (3-2). Contre Montpellier, qui avait à peu près les mêmes difficultés que nous, je pense qu'on a répondu de la meilleure façon, même si on a ménagé le suspense jusque dans les dernières minutes. Il y a eu une rébellion. Il faut continuer, progresser et ne pas se contenter de ça. Le changement de mentalité est pour moi un aspect positif du week-end dernier."

"Nous allons tenter de jouer notre propre jeu face à Lille"

L'affiche contre Lille

"Nous ne connaissons pas les circonstances de la rencontre. Dans les intentions, et même si le LOSC est une équipe très bien organisée, nous allons tenter de jouer notre propre jeu. On doit avoir une identité de jeu et la mettre en pratique le plus souvent possible, quel que soit l'adversaire, à domicile ou à l'extérieur. Cela prend du temps car la compréhension est parfois difficile, mais on doit être ambitieux. On veut mettre l'adversaire en difficulté par nos qualités.

Reste à savoir si nous aurons le ballon ou pas. On voudrait l'avoir mais les adversaires ne sont pas toujours d'accord. Lorsque vous l'avez, vous êtes maître de beaucoup de choses et quand vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de subir. C'est une qualité aussi si vous aimez contrer, mais il faut avoir les joueurs pour ça. Le football est plus jouissif lorsque vous possédez le cuir."

Les progrès effectués par l'OL

"Dans le domaine de la confiance. Lorsqu'une équipe est dans une situation difficile, ce n'est pas que les joueurs ne savent plus jouer au football. Le problème est que ce manque de confiance vous fait accepter des choses, vous empêche de tenter et vous fait subir. De temps en temps, un beau geste, un but, une victoire, ça peut vous faire changer pour être mieux dans le match. Si vous ajoutez ça aux 11 joueurs plus aux remplaçants, cela vous donne un capital confiance changé depuis une certaine période. Nous devons surfer là-dessus en y mettant les ingrédients. Il faut être positif. Je suis sûr de moi sur ce que je veux réaliser. Lors de la deuxième partie de saison après la Coupe du monde, on sera à mon avis mieux armé pour prendre des points."

"Techniquement, Aouar est un joueur doué"

Houssem Aouar

"Techniquement, c'est un joueur doué. Il sent le jeu, il peut l'anticiper. Il est très bon lorsqu'on a le ballon, même s'il doit faire les efforts quand on ne l'a pas. C'est ce type de footballeur que j'aime, comme beaucoup d'entraîneurs. On en a d'autres, on a des bons joueurs de football et l'objectif est de les mettre dans les meilleures dispositions. C'est une qualité mais il faut pouvoir les faire jouer ensemble. Il faut avoir la personnalité lorsqu'on a la balle pour pouvoir créer, trouver des décalages et marquer des buts, et ces garçons sont capables de tout faire.

Physiquement et athlétiquement, nous avons des joueurs qui ne peuvent pas tenir 90 minutes à haute intensité. Nous devons en tenir compte mais cela ne m'empêche pas de m'appuyer sur eux car quand ils sont sur le terrain, ils nous font du bien."

S'appuyer sur les joueurs expérimentés

"Je n'ai rien inventé. Peu importe l'équipe, lorsqu'on est en difficulté, il est compliqué de s'appuyer sur un noyau de jeunes joueurs. Laissez-les tenter et être insouciants. Les garçons d'expérience doivent amener autre chose. Ils maîtrisent plus cette situation et ils sont plus en mesure d'en sortir rapidement."

Johann Lepenant

"Je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, mais je le ferai. C'est un joueur qui a démontré qu'il pouvait jouer. Il sera dans le futur un des footballeurs qui sera dans l'équipe."

Au sujet de Boateng, "c'est beaucoup mieux"

Jérôme Boateng

"C'est beaucoup mieux. Dans ce secteur de jeu, on a des jeunes joueurs qui sont titulaires. Il en faut un qui soit légitime pour s'exprimer. Il peut être cette personne même s'il n'est pas le seul. A lui de s'impliquer là-dessus. Jérôme connaît le football un peu plus que ses partenaires donc j'espère qu'il s'impliquera à ce sujet car c'est un rôle qu'il doit mener. Il ne parle pas encore très bien français. Il fait partie des garçons qui ont un problème personnel physiquement. Je lui demande d'être présent dans le collectif mais aussi de ne pas oublier son souci. Cela fait beaucoup de chose à régler. Pour avoir 90 minutes dans les jambes, il faut beaucoup jouer, l'entraînement ne suffit pas."

Sa première à domicile

"Je n'avais pas le souvenir d'un aussi beau stade. On a été voir les féminines (jeudi face à la Juventus), c'est un outil magnifique."